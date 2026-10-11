Pachuca vs. Necaxa ¿Dónde ver en vivo y a qué hora juegan el partido de la Jornada 11 de la Liga MX? (Pexels)

Las acciones del Apertura 2026 de la Liga MX continúan este domingo con el reanudación de la actividad en la Jornada 11 tras la pausa por la Fecha FIFA. Los Tuzos del Pachuca y los Rayos del Necaxa se verán las caras en un duelo directo donde ambos conjuntos llegan urgidos de una victoria que les permita escalar posiciones y asegurar un lugar en la fase final del torneo.

Ambos equipos llegarán a enfrentarse tras sufrir derrotas en sus encuentros anteriores al parón de la Fecha FIFA. En el caso de Pachuca, el equipo se ubica en el puesto 12 de la tabla general con 12 unidades, manteniéndose cerca de los puestos de clasificación a pesar de haber caído 1-0 frente a Santos Laguna en su último duelo.

Por su parte, Necaxa atraviesa una racha irregular al no registrar victorias desde las dos primeras fechas de la Liga MX, llegando a este encuentro tras ser derrotado 2-4 ante el Club América en Aguascalientes.

¿A qué hora juegan Pachuca vs. Necaxa en la Jornada 11?

El enfrentamiento entre los Tuzos y los Rayos está programado para disputarse este domingo 11 de octubre de 2026. El silbatazo inicial está pactado para dar comienzo en punto de las 17:10 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde jugarán Pachuca y Necaxa?

El encuentro tendrá como escenario principal la cancha del Estadio Hidalgo, ubicado en la ciudad de Pachuca. La casa de los Tuzos abrirá sus puertas para recibir a la escuadra del Necaxa frente a toda la afición hidalguense.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del partido?

Para los aficionados podrán seguir la transmisión en directo, el partido entre Pachuca y Necaxa estará disponible en televisión de paga a través de la señal de FOX Sports.

Asimismo, la cobertura podrá seguirse en la plataforma de streaming FOX One, la cual requiere de una suscripción previa para acceder a la transmisión.