CMLL anuncia cartelera 100% femenil: ¿Quiénes lucharán este viernes 16 de octubre en la Arena México?

Arena México Cartelera del CMLL para el próximo viernes. (@CMLL_Oficial)

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) anunció un evento para el próximo fin de semana con una cartelera completamente femenil. Este incluirá peleas con luchadoras célebres.

¿Cómo será evento femenil de CMLL?

La Arena México se prepara para recibir a algunas de las luchadoras más destacadas en el mundo de la lucha libre. El CMLL anunció su póster para el próximo viernes 16 de octubre, el cual consistirá únicamente de mujeres.

La función principal será Olympia contra Skadi por el Campeonato Universal de Amazonas. También habrá un pelea de semifinal que incluirá estrellas de otras ligas, la cual enfrentará a Thunder Rossa y Tessa Blanchard contra Persephone y Dr. Britt Baker.

Los otros encuentros serán los siguientes

Primera pelea: Garra Negra y Johnnie Robbie vs Dark Silueta y Reyna Isis

y vs y Match relámpago: Kira vs. Hera

vs. Evento especial: India Sioux y Lluvia vs AZM y Miyu Amasaki

y vs y Tercera pelea: Keyra y Zeuxis vs Momo Watanabe y Emersyn Jane

Se dará inicio al evento a las 20:30 horas del viernes. Puedes adquirir tus entradas a través de Ticketmaster o directamente en taquilla. Los precios rondan entre $100 y $800 pesos. También podrás transmitirlo en vivo a través del canal de YouTube VideosOficialesCMLL si eres miembro “Campeón Mundial” o “Leyenda”.