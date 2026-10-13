Mauricio Sulaiman sobre la pelea del Canelo en Arabia Saudita: “me parece totalmente irresponsable”

El mexicano ya presume los cinturones del CMB, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB), El mexicano ya presume los cinturones del CMB, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial (OMB) y la Federación Internacional (FIB), (Foto: Twitter @rangerrollins)

Luego del tradicional Martes de Café del WBC, Mauricio Sulaimán brindó a los medios de comunicación su opinión sobre la pelea de Canelo Álvarez en suelo saudí, luego de los ataques al aeropuerto Rey Khalid, situado precisamente en el lugar que será sede del combate entre el mexicano y el francés Christian Mbilli.

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán sobre la pelea del Canelo en Riad, Arabia Saudita?

Ante el cuestionamiento sobre qué pensaba acerca de la próxima pelea de Saúl Canelo Álvarez en suelo saudí, esto tras los ataques al aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad, debido a la escalada de la ofensiva de los rebeldes hutíes de Yemen, comentó lo siguiente:

“Muy complicado, lo que se dice es que sigue la pelea adelante; a mí me parece totalmente irresponsable que estén nuestros boxeadores allá, nuestros jueces, referís, representantes y yo voy (Mauricio Sulaimán).

El presidente del Consejo Mundial de Boxdo, además, reitero que tanto él como los boxeadores y personal dentro de los combates estarán aterrizando en Riad a lo largo de octubre. Asimismo deseó que el conflicto pudiera terminar o al menos se llegara a un acuerdo para poder cuidar la integridad de los miembros del WBC que estén viajando a Arabia Saudita.

“Entonces lo más seguro es que yo estaré viajando a Riad a fines de mes (de octubre), Dios quiera que todo se arregle, que se logre controlar todo este tema”.

¿Qué pasó en Arabia Saudita y por qué peligraría la pelea del Canelo Álvarez?

Arabia Saudita enfrenta una escalada en las tensiones militares en el conflicto con los rebeldes hutíes de Yemen. Los rebeldes han atacado con misiles y drones a objetivos estratégicos, entre los que se encuentran instalaciones energéticas petroleras, aeropuertos y posiciones militares.

El pasado 10 y 11 de octubre, ocurrieron ataques al Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad, en el que entre ambos ataques, el saldo total fue de 14 personas fallecidas y más de 300 heridas, siendo el primer día de los ataques el más letal. El ataque ocurrido el 11 de octubre fue dirigido a las terminales 3 y 4, en donde una persona falleció y hasta 11 resultaron lesionadas. Los ataques se realizaron por medio de proyectiles como misiles, así como con drones.

Ante estos acontecimientos, crece la preocupación sobre la seguridad en territorio saudí, sobre todo la capital, pues se ha consolidado como una sede internacional de eventos deportivos y espectáculos a gran nivel.

¿Cuándo será la pelea Canelo vs Mbilli en Arabia Saudita?

La pelea entre Canelo y Mbilli está pactada para llevarse a cabo el 31 de octubre en la capital saudí, Riad como parte de la carteleraa Mexico vs. The World: