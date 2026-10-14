Resultados Champions League hoy: tabla de posiciones al finalizar partidos de la jornada 2

Champions League. Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League. (Agencia EFE y Crónica Digital)

La segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-2027 concluyó este miércoles 14 de octubre con una serie de enfrentamientos que modificaron la clasificación general del torneo europeo. Entre los resultados más destacados estuvieron la victoria del Real Madrid sobre la Roma, el triunfo del Paris Saint-Germain frente al Manchester City y la goleada del Aston Villa ante el Fenerbahçe.

Durante los encuentros del martes también sobresalieron el triunfo del Atlético de Madrid por 2-0 ante el Manchester United, la victoria del Barcelona por 4-1 frente al Galatasaray y el empate 3-3 entre Viking y Bayern Múnich.

Resultados de la Champions League hoy, miércoles 14 de octubre

Marcadores finales de los encuentros del 14 de octubre.

Feyenoord 3-2 Como

3-2 Como LASK 3-6 Liverpool

Roma 3-4 Real Madrid

Aston Villa 6-0 Fenerbahçe

6-0 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas

3-1 AEK Atenas Bodø/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

1-0 Borussia Dortmund Manchester City 2-4 PSG

Real Betis 3-2 Porto

3-2 Porto Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

El Liverpool protagonizó uno de los partidos con más goles de la jornada al imponerse 6-3 al LASK, mientras que el Real Madrid consiguió una victoria por remontada con un 4-3 sobre la Roma, luego de ir abajo por 3-1. Por su parte, el Aston Villa destacó con una contundente goleada de 6-0 frente al Fenerbahçe de Turquía.

El Paris Saint-Germain también consiguió tres puntos importantes al derrotar 4-2 al Manchester City, mientras que el Stuttgart se impuso 3-0 al Slovan Bratislava.

Resultados del martes 13 de octubre en Champions League

La segunda jornada comenzó con nueve encuentros, en los que Barcelona, Arsenal y Sporting de Lisboa consiguieron su segunda victoria consecutiva.

Lens 0-2 Sporting de Lisboa

Sabah 2-0 Slavia Praga

2-0 Slavia Praga Arsenal 3-0 Lille

3-0 Lille Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

2-0 Manchester United Inter de Milán 3-4 Club Brujas

Galatasaray 1-4 Barcelona

RB Leipzig 1-0 PSV Eindhoven

1-0 PSV Eindhoven Viking 3-3 Bayern Múnich

Villarreal 3-1 Napoli

El Barcelona se mantuvo con paso perfecto después de golear al Galatasaray en Turquía, mientras que el Arsenal hizo lo propio ante el Lille. El Sporting también llegó a seis unidades después de superar al Lens como visitante.

Tabla de posiciones de la Champions League 2026-2027 tras la jornada 2

Después de los 18 partidos disputados entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, Aston Villa, Barcelona, Paris Saint-Germain, Stuttgart, Liverpool, Sporting CP, Arsenal, Real Madrid y Real Betis destacan cpmo los equipos que mantienen paso perfecto en la competición.

Aston Villa: 6 puntos | Diferencia de goles: +7 Barcelona: 6 puntos | +7 PSG: 6 puntos | +7 Stuttgart: 6 puntos | +5 Arsenal: 6 puntos | +4 Liverpool: 6 puntos | +4 Sporting CP: 6 puntos | +4 Real Betis: 6 puntos | +2 Real Madrid: 6 puntos | +2 Bayern Múnich: 4 puntos | +5 Shakhtar Donetsk: 4 puntos | +2 Como: 3 puntos | +2 Manchester United: 3 puntos | +2 Atlético de Madrid: 3 puntos | +1 Villarreal: 3 puntos | +1 Club Brujas: 3 puntos | 0 Borussia Dortmund: 3 puntos | 0 Manchester City: 3 puntos | 0 AEK Atenas: 3 puntos | -1 Lens: 3 puntos | -1 RB Leipzig: 3 puntos | -2 Sabah: 3 puntos | -2 Feyenoord: 3 puntos | -3 Bodø/Glimt: 3 puntos | -4 PSV Eindhoven: 1 punto | -1 Roma: 1 punto | -1 Viking: 1 punto | -2 Fenerbahçe: 1 punto | -6 Inter de Milán: 0 puntos | -2 Napoli: 0 puntos | -3 Porto: 0 puntos | -3 Slavia Praga: 0 puntos | -3 LASK: 0 puntos | -4 Lille: 0 puntos | -4 Galatasaray: 0 puntos | -5 Slovan Bratislava: 0 puntos | -8

Con estos resultados, la mayoría de los equipos con una victoria cuentan con una posición favorable para continuar y avanzar a la ronda de eliminatorias. Sin embargo, con solo dos jornadas jugadas, es complicado hacer un pronóstico sobre las posiciones que puedan ocupar los equipos al finalizar las ocho jornadas pactadas.

Estos son los equipos que clasifican con el nuevo formato:

Lugares 1 al 8: Clasificación directa a los octavos de final.

Clasificación directa a los octavos de final. Lugares 9 al 24: Disputan una eliminatoria de playoffs para conseguir uno de los ocho boletos restantes a octavos.

Disputan una eliminatoria de playoffs para conseguir uno de los ocho boletos restantes a octavos. Lugares 25 al 36: Quedan eliminados de las competiciones europeas.

La actividad de la Champions League continuará el martes 20 y miércoles 21 de octubre, con una tercera jornada que incluirá enfrentamientos importantes para los equipos que buscan consolidarse entre los primeros ocho puestos.