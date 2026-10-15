Dijo que nunca los dirigiría y llamó “maleducada” a la afición: ahora Benjamín Gil es mánager de Diablos Rojos

Benjamín Gil Nuevo manager de Los Diablos Rojos

Benjamín Gil pasó de cuestionar a la afición de los Diablos Rojos del México a convertirse en el nuevo mánager de la novena escarlata.

Después de asegurar que no tenía interés en formar parte de la organización capitalina, el estratega tijuanense asumirá el mando del equipo para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), un nombramiento que recupera una polémica protagonizada durante la Serie del Rey de 2025.

La llegada de Gil al Estadio Alfredo Harp Helú reúne dos historias que hasta hace poco parecían incompatibles. Por un lado, el entrenador llega respaldado por una trayectoria de campeonatos en México y el extranjero; por otro, tendrá que afrontar el recuerdo de sus declaraciones contra los seguidores escarlatas, a quienes criticó después de recibir insultos durante un partido de la final.

El día que Benjamín Gil dijo que nunca dirigiría a Los Diablos Rojos y criticó a su afición

La controversia se originó durante el segundo juego de la Serie del Rey de 2025, cuando los Charros de Jalisco, dirigidos por Benjamín Gil, perdieron 12-1 frente a los Diablos Rojos del México en el Estadio Alfredo Harp Helú.

En medio de los insultos que recibió desde las gradas, el entonces mánager de la novena jalisciense respondió con críticas hacia el comportamiento de algunos aficionados.

Gil sostuvo que el ambiente del estadio no le imponía y que las ofensas le provocaban risa. Después calificó de “maleducada” a la afición que lo increpaba.

El entrenador también expresó que no tenía interés en dirigir a los Diablos Rojos ni en formar parte de su organización.

“Lo que sí me quedan ganas es de nunca ser manejador o ser parte de Diablos”, afirmó.

Un año después, el escenario cambió por completo. Los Diablos anunciaron su incorporación para la temporada 2027 de la LMB, con lo que Gil tendrá la oportunidad de dirigir a una de las organizaciones más ganadoras del circuito mexicano.

¿Quién es Benjamín Gil? Perfil del nuevo manager de los Diablos Rojos

Como jugador, conquistó la Serie Mundial de 2002 con Los Angeles Angels y ganó un campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol con los Sultanes de Monterrey en 2007. Además, sumó cuatro títulos de la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán y dos campeonatos de la Serie del Caribe como pelotero.

Su trayectoria como mánager amplió ese historial. Gil consiguió cuatro campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros y posteriormente obtuvo dos más al frente de los Charros de Jalisco. En 2026 agregó a su palmarés el título de la Serie del Caribe con la novena jalisciense.