Yareli Acevedo queda el Top 20 en el Mundial de Pista en Shanghái

Perseverante. Yareli Acevedo concluye en el sitio 18 en el Mundial de Ciclismo de Pista en Shanghái. (Conade)

La ciclista Yareli Acevedo, campeona mundial en la prueba por puntos, fue la mejor posicionada de los mexicanos en la segunda jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista UCI que se celebra en Shanghái, al terminar en el sitio 18 en la prueba de eliminación.

Acevedo fue mejor que su connacional Fernando Nava, quien por su parte terminó en el puesto 23 en la prueba de scratch.

La triunfadora en la prueba de eliminación fue la belga Lotte Kopecky, el segundo sitio correspondió a la japonesa Yumi Kajihara y el tercero para la estadounidense Megan Jastrab, quien completó el podio de la premiación.

La medalla de oro en la final de scratch fue para el británico Matthew Bostock, la de plata para el neozelandés Tom Sexton y el bronce para el belga Lindsay De Vylder.

Tanto Acevedo como Nava continúan su participación mundialista en Shanghái, en el primer caso lo hará en la prueba de ómnium y en el segundo en la carrera por puntos la madrugada del viernes.

En la primera jornada del mundial, el equipo mexicano femenil de velocidad (Yuli Verdugo, Daniela Gaxiola y María Vizcaíno) terminó en el sitio 15° con 49.029, mientras Andrea Robles en el puesto 24° en la prueba de scratch.