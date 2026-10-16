Necaxa vs Atlas: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX (@clubnecaxa/@atlasfc)

Arranca la Jornada 12 de la Liga MX Apertura 2026-27 este viernes con el partido de Necaxa vs. Atlas, terminando con el encuentro de Rayados vs. Pachuca el domingo 18 a las 19:00 horas en el Estadio BBVA en Monterrey.

Atlas visitará al equipo de Necaxa en Aguascalientes.

Horario del partido

El encuentro se llevará a cabo este viernes 16 de octubre en punto de las 19:00 horas en el Estadio Victoria, casa de Necaxa.

¿Cómo y dónde ver Necaxa vs. Atlas?

El partido de la Jornada 12 entre Necaxa y Atlas únicamente se podrá sintonizar en el canal de televisión por cable FOX y mediante la plataforma de streaming FOX One, este último se adquiere de manera directa en el sitio oficial, tiene un costo de suscripción mensual de $225 pesos y anual de $1,399 pesos.

Igualmente, puedes adquirirlo por $175 pesos mensuales si cuentas con una suscripción activa de Amazon Prime Video; servicios como Roku y Claro video también pueden ofrecer un plan de la plataforma.

Estadísticas de cada equipo

De los últimos 5 partidos del equipo de Aguascalientes 3 han resultado en derrota y 2 en empate; actualmente se mantiene en la posición numero 17 del tablero general de la Liga con 9 puntos totales. Sus últimos encuentros ganados fueron en el inicio de temporada en la Jornada 1 a 2 contra Atlante y Monterrey.

Su máximo goleador es el atacante argentino Julián Carranza, con 7 anotaciones y 2 asistencias en 10 partidos jugados.

Mientras que el equipo de Jalisco llega con 3 empates, 1 victoria y 1 derrota en su últimos 5 partidos; está posiciona en el puesto número 6 con 18 puntos. En su anterior encuentro, Clásico Tapatío, quedó empates con un marcador 1 a 1.

Luis Esteves, mediocampista portugués, encabeza la lista de goleadores del equipo con 4 goles y 1 asistencia en 11 partidos.

Próximos partidos de Necaxa y Atlas

La Jornada 13 del Torneo Apertura 2026-27 se jugará entre semana el martes 20 y miércoles 21 de octubre debido a la jornada doble programada en el calendario oficial; con el objetivo de agilizar el ritmo del calendario y cumplir con los tiempos de la Liga MX después de la Fecha FIFA y otros torneos como la Leagues Cup 2026.

El martes 20 de octubre Necaxa enfrentará a las Chivas de Guadalajara en el Estadio Akron en punto de las 21:00 y; el miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas Atlas jugará contra las Águilas del América en el Estadio Jalisco.