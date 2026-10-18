Monterrey vs. Pachuca horario, canal de transmisión y alineaciones de la Jornada 12 del Apertura 2026 (Pexels)

La Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX tendrá su cierre este domingo con un atractivo enfrentamiento entre Monterrey y Pachuca. Partido que cerrará con broche de oro esta noche, pues este será uno de los últimos partidos que se disputarán antes de que a los equipos del futbol mexicano les espere una doble jornada programada para el próximo martes 20 de octubre.

¿Cómo llegan Monterrey y Pachuca a este encuentro de la Liga MX?

Por un lado, Monterrey se encuentran ubicados en el puesto número 12 de la tabla general, registrando 14 puntos producto de cuatro victorias, cuatro derrotas y dos empates. El conjunto regiomontano buscará reencontrarse con la victoria en casa tras empatar 1-1 ante el América en su compromiso previo.

Por su parte, Pachuca marchan en el decimocuarto peldaño de la clasificación con 13 unidades, acumulando cuatro derrotas, cuatro victorias y tres empates. Los hidalguenses llegan a este compromiso tras firmar un vibrante empate 3-3 frente al Necaxa en la jornada anterior.

¿Cuándo y a qué hora es el partido, y dónde ver la transmisión en vivo?

El balón rodará este domingo 18 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, el silbatazo inicial a partir de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Para los aficionados que quieran seguir todas las acciones del encuentro en vivo, la transmisión de este cierre de la Jornada 12 estará disponible de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming de ViX Premium.

Posibles alineaciones

Monterrey

Esteban Andrada

Ricardo Chávez

Carlos Salcedo

Víctor Guzmán

Gerardo Arteaga

Óliver Torres

César Garza

Orbelín Pineda

Jesús Corona

Diego Rossi

Hugo Cuypers.

Pachuca