Jalen Hurts se pierde el resto de la temporada de NFL por trombosis: ¿Cuál es la situación de salud del quarterback de Eagles?

Jalen Hurts El quaterback de los Eagles se perderá el resto de la temporada. (NFL)

Jalen Hurts sufrió un trombosis que lo dejará fuera de la cancha por el resto de la temporada. A pesar de que se trata de una condición sensible, los doctores pronostican una recuperación total.

¿Qué lesión tiene Jalen Hurts y cuánto tiempo estará fuera?

Según reportes de Ian Rapoport de NFL Network y Adam Schefter de ESPN, el quarteback de los Philadephia Eagles, Jalen Hurts, sufre de una condición médica después del sexto juego de su equipo el domingo 11 de octubre que lo dejará fuera el resto de la temporada.

A partir de estos reportes, su representante, Nicole Lyyn, publicó en sus redes un comunicado oficial en conjunto con el equipo de Filadelfia dando a conocer más detalles sobre el estado del jugador. En él, confirmó que lo que comenzó como un coágulo en la pantorrilla ha evolucionado a una embolia pulmonar y una trombosis venosa profunda.

Por fortuna, afirmaron que el jugador se encuentra “clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas”. El tratamiento no involucrará procedimientos complejos y a Hurts se le trata únicamente con anticoagualantes. El personal médico espera que tenga un recuperación total y esté de vuelta a la cancha en enero o febrero. Mientras tanto, el jugador no podrá realizar actividades relacionadas al fútbol mientras tome los medicamentos.

El reportero Tom Pelissero dio a conocer que lo doctores le habían pedido no dormir tras detectar el coagulo en la pierna, por lo que al momento de salir a la cancha contra los Jaguars la semana pasada el quarterback había estado despierto por 36 horas.

A pesar de ser parte de la agrupación que ganó el Super Bowl 2025, Hurts sólo ha logrado 933 yardas, ocho touchdowns, completando 57.8 por ciento de sus pases y tirando tres intercepciones esta temporada. Aunque su contrato está asegurado hasta 2028, los Eagles podrían buscar reemplazar a Hurts como hicieron con Carson Wets con el actual quarterback. Por ahora, Tanner McKee tomó el puesto de Hurts en el juego del pasado 18 de octubre contra Carolina Panthers.