¿Cuál es el nuevo patrocinador que tendrá la Selección Nacional Femenil rumbo al Mundial 2027?

Selección Mexicana Esta alianza representa un paso importante para seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenil en México. (Uber)

La Selección Nacional de México Femenil anunció a Uber y Uber Eats como la aplicación oficial del equipo para ir a donde quieran y pedir lo que quieran.

¿Cuál es el nuevo patrocinador que tendrá la Selección Nacional Femenil?

Como parte de sus compromisos de inversión y estrategia de patrocinio en el deporte nacional, la plataforma se suma como Producto Oficial del equipo femenil para acompañar a las jugadoras, cuerpo técnico y afición tanto en la cancha como en sus trayectos cotidianos.

Esta alianza representa un paso firme en el compromiso de la compañía con el desarrollo del deporte en México y su firme convicción en el talento nacional.

Al ponerse la camiseta de la Selección Femenil, Uber y Uber Eats consolidan una estrategia deportiva integral, sumándose a los patrocinios que actualmente mantienen con la Liga BBVA MX y la Selección Nacional Masculina, apostando por el crecimiento y la visibilidad del fútbol en todas sus ramas.

“Esta alianza con Uber y Uber Eats representa un paso importante para seguir impulsando el crecimiento del fútbol femenil en México. La suma de esfuerzos con empresas que creen en el potencial de nuestras selecciones nos permite fortalecer el camino que hemos construido y contribuir a que cada vez más niñas y mujeres encuentren en el deporte un espacio para desarrollarse, inspirarse y alcanzar sus metas. Estamos convencidos de que, a través de alianzas como esta, podemos seguir construyendo un futuro con más oportunidades y mayor visibilidad para el fútbol femenil en nuestro país”, afirmó Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales.

Por su parte, Grace Schiodtz, Directora General de Uber Eats en México, destacó: “Nos emociona profundamente hacer este anuncio en el marco de la celebración de los 10 años de Uber Eats en México. Queremos ayudar a equilibrar la cancha en visibilidad, recursos y respaldo comercial. México cuenta con un talento futbolístico gigante y queremos ser parte activa de su desarrollo de élite. Buscamos que cada niña en el país entienda que su talento tiene un valor incalculable, que el deporte es un camino profesional real y que marcas globales como la nuestra están listas para acompañar su camino hacia el éxito.”

Asimismo, Félix Olmo, Director General de Uber en México, añadió: “En Uber movemos a nuestros usuarios en México en sus momentos más importantes, y eso ahora incluye acompañarlos en grandes eventos deportivos. Queremos tomar la experiencia que hemos adquirido como aliados en los eventos deportivos de mayor escala a nivel internacional, para compartir ese conocimiento y apoyo acá. Nos enorgullece enormemente que nos vean como la app oficial de movilidad de las futbolistas en México.”

Un compromiso que va mucho más allá del futbol

Para Uber, esta alianza trasciende la cancha. Respaldar y dar mayor visibilidad al talento de las mujeres que abren camino, rompen barreras e inspiran a una nueva generación, conecta profundamente con una visión que la empresa impulsa cotidianamente desde tres distintos frentes.

Este compromiso comienza primero, con los grupos de afinidad para empleados (ERG, por sus siglas en inglés), como Women at Uber, una comunidad global dedicada a impulsar el desarrollo profesional, la mentoría y las oportunidades de liderazgo femenino dentro de la compañía.

Segundo, esta convicción está inmersa en la plataforma. Diariamente miles de mujeres utilizan Uber y Uber Eats para generar ganancias de manera flexible, ya sea conduciendo, repartiendo o haciendo crecer sus restaurantes y negocios.

En el marco de los primeros 10 años de Uber Eats en México, miles de PyMEs y emprendimientos liderados por mujeres han encontrado en la tecnología un motor clave para crecer, escalar y expandir su alcance.

Tercero, y no menos importante, la compañía escucha activamente las necesidades de sus usuarias, repartidoras y conductoras para desarrollar soluciones tecnológicas a su medida, como Uber Mujeres.

Esta opción, disponible en 20 ciudades del país, permite a las usuarias elegir diferentes modalidades para realizar viajes con conductoras y recientemente superó el importante hito de 1 millón de viajes completados en México.

Igualmente, por medio del programa de Impacto Social, se desarrollan alianzas con diferentes entidades, gubernamentales y de la sociedad civil, para impactar positivamente la vida de las mujeres en México.

De esta manera, la alianza con la Selección Femenil consolida una presencia integral que acompaña a las mujeres en cada etapa de su desarrollo: dentro de la empresa, al volante, al frente de un negocio y, ahora también, dentro del terreno de juego.

Ser la aplicación oficial de movilidad y delivery del representativo nacional es una forma más de respaldar a las mujeres que mueven a México.