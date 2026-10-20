¿Habrá sanción contra Eagles por la salud de Jalen Hurts? Esto dijo la investigación de la NFL

Jalen Hurts El quarterback permanecerá fuera el resto de la temporada debido a embolia pulmonar. (NFL)

Después de que se diera a conocer que Jalen Hurts sufrió un embolia pulmonar, la NFL investigó a los Philadelphia Eagles sobre la manera en que manejaron el diagnóstico del coágulo que resultó en la condición médica.

¿Cómo fue el proceso de diagnóstico de Jalen Hurts?

Jalen Hurts permanecerá fuera el resto de su temporada con los Eagles tras una lesión que llevó a una trombosis venosa y embolia pulmonar.

El asunto comenzó el 8 de octubre, cuando el jugador fue pisado durante el juego 4 de los Eagles contra los Rams. Recibió tratamiento el día siguiente y se le dio permiso de viajar a Londres para uno de los tres juegos que la liga organizó en la ciudad inglesa. Le recomendaron mantenerse despierto durante el viaje, pero no específicamente por una condición médica.

Allen Sills, jefe médico de la NFL, hizo una cita en la capital inglesa con Mark Gillett, jefe médico de la Premier League, para que revisaran a el quarterback. Fue entonces cuando se le diagnosticó un coágulo en su pantorrilla izquierda, pero se determinó que podría jugar en el partido del domingo 11 de octubre contra los Jacksonville Jaguars.

El jugador logró dormir en la madrugada del domingo y un poco más antes del partido. Permaneció en cancha durante toda la ofensiva de su equipo. Continuó recibiendo tratamiento durante la semana y los doctores se percataron de que el coágulo se había movido.

El jueves 15 se anunció que no jugaría contra los Panthers en el juego que se llevó a cabo el pasado 18 de octubre. A pesar de que el equipo dijo que no pondría al jugador en las reservas por lesión durante los días subsecuentes, poco después de anunciar esta decisión al jugador se clasificó como lesionado

No fue hasta el lunes 19 de octubre que se comunicó que la lesión había pasado de un coágulo a un trombosis de vena profunda y embolia pulmonar. El pronóstico fue prometedor y a pesar de que el quarterback se perderá el resto de la temporada y será sometido a tratamiento con anticoagulantes, se espera que complete una recuperación total para enero o febrero del próximo año.

Aun así, surgieron preguntas sobre si la liga sancionaría posible negligencia del equipo médico de Filadelfia al permitir que Hurts jugara el partido en Londres.

Este martes 20 la NFL ha comunicado que no castigarán a los Eagles por no designar a Hurts como lesionado antes del partido ni por la forma en que han llevado el tratamiento, según comunicó un informante anónimo a The Athletic. Esto debido a que colocaron a Hurts en la banca antes de que la condición empeorara.