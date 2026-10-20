Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX ¿Qué partidos van por TV abierta? (Liga MX)

El día de hoy, martes 20 de octubre, inicia la última jornada doble de la fase regular, por lo que durante la Jornada 13 del Apertura 2026 tendrá encuentros que los aficionados esperan con ansias. Aquí te decimos qué partidos podrás ver en televisión abierta.

Jornada 13 del Apertura 2026: ¿Qué partidos se transmitirán por televisión abierta?

El primer partido de la Jornada 13, que se transmitirá en televisión abierta, será el de FC Juárez vs. Atlante, el cual se llevará a cabo en el Estadio Benito Juárez. Estos son los partidos que serán transmitidos en televisión abierta.

Partidos para el martes 20 de octubre:

FC Juárez vs. Atlante

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.

Tigres vs. León

Horario: 21:10 horas.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.

Partidos para el miércoles 21 de octubre:

Atlas vs. América

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Toluca vs. Club Tijuana

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.

Santos Laguna vs. Pumas

Horario: 21:10 horas.

Transmisión: ESPN, Disney+, Canal 5, TUDN y ViX.

¿Dónde ver en vivo los partidos de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX?

Se espera que esta Jornada 13 esté llena de sorpresas, ya que iniciará con el Guadalajara vs. Necaxa en el Estadio Akron; se espera que ambos equipos den lo mejor de sí, ya que el cuadro tapatío necesita volver a ganar para mantener su lugar dentro de la tabla de posiciones. Estas son las plataformas en las que podrás disfrutar de la Jornada 13 en vivo.

Partidos para el martes 20 de octubre:

Chivas vs. Necaxa

Horario: 18:07 horas.

Transmisión: Amazon Prime.

Atlético de San Luis vs. Querétaro

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX.

FC Juárez vs. Atlante

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.

Tigres vs. León

Horario: 21:10 horas.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.

Partidos para el miércoles 21 de octubre:

Puebla vs. Monterrey

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: ESPN y Disney+.

Atlas vs. América

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.

Toluca vs. Club Tijuana

Horario: 19:00 horas.

Transmisión: Canal 7, Fox y Fox One.

Pachuca vs. Cruz Azul

Horario: 21:10 horas.

Transmisión: Fox One.

Santos Laguna vs. Pumas