América arrolla al Atlas y se afianza en la cima del Apertura

Atlas - América Kevin Nahin Alvarez (i) y Paul Brian Rodriguez de América celebran un gol este miércoles, durante un partido de la jornada 13 de la Liga MX entre Atlas y América en el Estadio Jalisco, en Guadalajara (México). EFE/ Francisco Guasco (Francisco Guasco/EFE)

América ratificó su condición de candidato al título y se consolidó como líder del Torneo Apertura, luego de imponerse con autoridad por 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, en duelo correspondiente a la jornada 13 del campeonato mexicano.

Con esta victoria, el conjunto azulcrema llegó a 27 puntos, ampliando su ventaja en la clasificación. Las Águilas se mantienen firmes en la primera posición, con cuatro unidades de ventaja sobre Guadalajara y cinco por encima de Toluca, reforzando su dominio en la competencia.

Una ofensiva imparable

El equipo dirigido por América construyó su triunfo desde la primera mitad gracias a una contundente actuación colectiva. El colombiano Miguel Borja, quien volvió a la actividad tras cumplir una suspensión, abrió el marcador al minuto 26 y apenas dos minutos después Erick Sánchez aumentó la diferencia tras una asistencia del español Carlos Álvarez.

La superioridad visitante continuó en la segunda parte. Al minuto 58, el uruguayo Brian Rodríguez apareció para anotar el tercer tanto, mientras que Alex Zendejas incrementó la ventaja poco después para colocar un contundente 4-0 que parecía sentenciar el encuentro.

Atlas reaccionó, pero América terminó la obra

Cuando parecía que el partido estaba definido, Atlas encontró una reacción que ilusionó a su afición. El portugués Luis Esteves descontó desde el punto penal al minuto 73 y cinco minutos más tarde el marroquí Ryan Mmaee acercó a los rojinegros con el 2-4.

Sin embargo, cuando los locales atravesaban su mejor momento, apareció nuevamente la contundencia americanista. Al minuto 79, Kevin Álvarez aprovechó un rebote concedido por el guardameta Camilo Vargas para marcar el quinto gol y terminar con cualquier intento de remontada.

América manda un mensaje al resto de aspirantes

La goleada confirma el extraordinario momento de las Águilas, que además de liderar la tabla general poseen una de las ofensivas más productivas del torneo. El regreso de Miguel Borja y la aportación de jugadores como Brian Rodríguez, Alex Zendejas y Kevin Álvarez fortalecen a un plantel que luce cada vez más sólido en la recta final de la fase regular.

La jornada 13 concluirá con los encuentros entre Pachuca y Cruz Azul, así como el duelo que enfrentará a Santos Laguna y Pumas, resultados que podrían modificar la lucha por los puestos de clasificación, aunque por ahora América parece cómodo en la cima del futbol mexicano.