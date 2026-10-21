¿Quién juega hoy en Liga MX? Horarios y dónde ver todos los partidos de este miércoles

¿Quién juega hoy en Liga MX? Partidos, horarios y dónde ver ver todos los partidos de este miércoles

Este miércoles 21 de octubre como parte de la doble jornada de la Liga MX del Torneo Apertura 2026-27 se llevarán a cabo 5 partidos de la Jornada 13.

Club América encabeza la tabla de posiciones de la Liga MX con 24 puntos totales, mientras que Club Juárez está en el último lugar con un solo partido ganado ante Tigres.

Actualmente, el atacante venezolano Salomón Rodón de Pachuca, se posiciona como el máximo goleador del torneo con 13 anotaciones en 12 partidos como titular.

Horarios, canales y partidos de la Jorna 13

El calendario de este miércoles 21 de octubre tiene como protagonistas a 10 equipos de la Liga MX en 5 partidos; 3 de ellos iniciarán en punto de las 19:00 horas, mientras que los otros 2 empezarán a las 21:10 horas. Aquí te presentamos qué partidos se jugarán, su horario y dónde podrás verlos.

Puebla vs. Rayados a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. Estará disponible en:

Televisión por cable: ESPN .

. Plataforma de streaming: ViX.

Atlas vs. América a las 19:00 horas en el Estadio Jalisco. Estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 5 .

. Televisión por cable: TUDN .

. Plataforma de streaming: ViX.

Toluca vs. Xolos a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 7 .

. Televisión por cable: FOX .

. Plataforma de streaming: FOX One.

Pachuca vs. Cruz Azul a las 21:10 horas en el Estadio Hidalgo. Estará disponible en:

Televisión por cable: FOX+ .

. Plataforma de streaming: FOX One.

Santos Laguna vs. Pumas a las 21:10 horas en el Estadio TSM Corona. Estará disponible en:

Televisión abierta: Canal 5 .

. Televisión por cable: ESPN y TUDN .

. Plataforma de streaming: Disney+ y ViX.

¿Por qué la Jornada 13 se juega en martes y miércoles?

La jornada está organizada de esta manera para compensar las pausas que ocurrieron en el torneo como la Fecha FIFA y la Leagues Cup, con el objetivo de completar correctamente el calendario de juegos. Todos los equipos tienen agendados 2 partidos en menos de 6 días.

¿Qué equipos podrían clasificar a la Liguilla?

Tomando en cuenta la tabla de posiciones de la Liga MX hasta el inicio del segundo día de la Jornada 13, los 8 equipos que clasificarían a la siguiente etapa del Torneo Apertura serían:

América. Chivas. Toluca. León Atlas. Cruz Azul. Querétaro. Rayados de Monterrey.

Hasta el momento, Juárez es el único equipo eliminado de la Liguilla, por lo que el resto de equipos aún se encuentran en posición de alcanzar un puesto en la siguiente fase.