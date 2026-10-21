Toluca vs Tijuana: horario, dónde ver y alineaciones del partido de la Liga MX

Toluca vs. Xolos. Partido de Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX. (@Xolos, @TolucaFC/X)

El conjunto choricero de la capital del Estado de México; Toluca y los fronterizos de Baja California; los Xolos estarán enfrentándose en el segundo día de la Jornada 13 de la Liga MX, en donde los Diablos Rojos buscarán mantener el buen paso para asegurarse un puesto entre los primeros lugares, mientras que el conjunto tijuanense aún cuentan con aspiraciones para abrirse un hueco entre los ocho invitados a la fase final de la Liga MX.

Cómo llegan Toluca y Tijuana a su encuentro?

Los choriceros llegan al cruce con los Xolos con resultados mixtos, en donde los empates y las derrotas imperan, al mismo tiempo que extrañan la victoria desde el 16 de septiembre, donde ganaron por la mínima diferencia al Puebla con un marcador de 1-0.

Ahora, Toluca tienen la oportunidad de enfrentarse a un equipo como los Xolos, que no cuentan con los mejores registros, pues desde la posición 10 no han encontrado la victoria en sus últimos 5 partidos y la última ocasión en que pudieron imponerse en el marcador, fue ante los Pumas hace ya casi dos meses el 28 de agosto.

A pesar de la diferencia en las posiciones de ambas escuadras, los Diablos Rojos ocupan la tercera posición, a la vez que los de Tijuana son décimos con 16 puntos y un partido pendiente.

La irregularidad general de la tabla puede ayudar a afrontar el compromiso con menos presión a los choriceros, pero en caso de que Tijuana no comience a hilar buenos resultados, su destino puede ser caerse de la lucha por la Liguilla.

¿A qué hora y dónde ver el Toluca vs Tijuana de la Jornada 13 de la Liga MX?

El partido Toluca vs. Tijuana dará inicio a partir de las 19:00 horas, tiempo de México, mientras que en la frontera serían las 18:00 horas. La transmisión podrá seguirse por televisión abierta, así como plataformas de streaming y otros servicios como televisión de paga:

Fecha : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre Horario : 19:00 horas (centro de México)/18:00 horas (Tijuana)

: 19:00 horas (centro de México)/18:00 horas (Tijuana) Sede : Estadio Nemesio Diez, Toluca

: Estadio Nemesio Diez, Toluca Transmisión por TV abierta : Azteca 7

: Azteca 7 Transmisión por TV de paga : FOX

: FOX Streaming: FOX One

Alineaciones probables del encuentro Toluca vs. Tijuana

Las posibles alineaciones para el compromiso que enfrentará a Diablos Rojos y Xolos serían las siguientes:

Toluca (4-1-3-2)

Portero: Hugo González.

Hugo González. Defensas: Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo.

Santiago Simón, Federico Pereira, Everardo López y Jesús Gallardo. Mediocampistas: Franco Romero, Helinho, Alexis Vega y Érick Gutiérrez.

Franco Romero, Helinho, Alexis Vega y Érick Gutiérrez. Delanteros: Federico Viñas y Paulinho.

Federico Viñas y Paulinho. Director técnico: Antonio Mohamed.

Tijuana (4-1-4-1)