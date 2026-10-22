Cairo Santos define triunfo de Bears sobre Patriots con gol de campo de 58 yardas

RACHA. Chicago mejoró su registro a cinco victorias y dos derrotas.

El brasileño Cairo Santos conectó un gol de campo de 58 yardas en la recta final del encuentro y guió a los Chicago Bears a una victoria de 30-24 sobre los New England Patriots en el Soldier Field. Con el triunfo, Chicago mejoró su registro a cinco victorias y dos derrotas, mientras que Nueva Inglaterra quedó con marca de 4-3.

Duelo de quarterbacks

El mariscal Caleb Williams completó 22 de 33 pases para 308 yardas y dos anotaciones, sin intercepciones, en su segundo partido tras regresar de una lesión muscular. Del otro lado, Drake Maye lanzó para 321 yardas y dos touchdowns, además de sumar una anotación por tierra.

Los Bears rindieron homenaje a Mike Ditka, figura histórica de la franquicia que fue campeón como jugador y entrenador.

Ventaja temprana de Chicago

Chicago tomó ventaja de 20-7 en la primera mitad gracias a un gol de campo de Santos, una carrera de anotación de D’Andre Swift y un pase de touchdown de Williams a Luther Burden III.

Sin embargo, los Patriots reaccionaron antes del descanso con una anotación de Rhamondre Stevenson tras una recepción de 48 yardas para acercarse 20-14.

La patada decisiva

En la segunda mitad, Williams conectó otro envío de touchdown, mientras que Maye mantuvo a Nueva Inglaterra en la pelea y redujo distancias hasta colocar el marcador en 27-21.

Santos falló un intento de 53 yardas con poco más de siete minutos por jugar, pero se reivindicó al acertar desde 58 yardas a 1:34 del final para poner el 30-21. Los Patriots acercaron el marcador con un gol de campo a 37 segundos del cierre, aunque ya no tuvieron tiempo para evitar la derrota.