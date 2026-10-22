Copa Intercontinental 2026 ¿Cuándo jugará el Toluca su Derby de las Américas y quién será su rival? (Cuartoscuro)

La incertidumbre que reinaba en torno a Toluca ha llegado a su fin. La FIFA designó la sede oficial donde se llevarán a cabo los últimos tres partidos de la Copa Intercontinental 2026, por lo que el conjunto mexiquense ya conoce el escenario donde disputará el Derby de las Américas mientras espera la definición de su rival continental.

¿Dónde jugará el Toluca el Derby de las Américas?

Tras semanas de especulaciones, la FIFA confirmó durante la reunión de su Consejo en Zúrich, Suiza, que Qatar será la sede principal para los encuentros decisivos del torneo. El país del Medio Oriente se consolida como uno de los escenarios principales para los grandes eventos del fútbol internacional, al albergar la Copa Challenge y la gran Final, donde el París Saint-Germain (PSG) aguarda al vencedor de la llave previa.

Con este anuncio oficial, los Diablos Rojos del Toluca aseguran su presencia en suelo catarí para buscar la gloria internacional representando a la Concacaf.

¿Cuáles son las fechas de los partidos en Catar?

Con la confirmación de la sede, el calendario oficial para los tres encuentros finales en Qatar ha quedado configurado de la siguiente manera:

Derby de las Américas (Toluca vs. Campeón de Conmebol): 9 de diciembre de 2026.

(Toluca vs. Campeón de Conmebol): 9 de diciembre de 2026. Copa Challenge (Ganador del Derby vs. Mamelodi Sundowns de Sudáfrica): 13 de diciembre de 2026.

(Ganador del Derby vs. Mamelodi Sundowns de Sudáfrica): 13 de diciembre de 2026. Copa Intercontinental (Final vs. PSG): 16 de diciembre de 2026.

¿Quién será el rival del Toluca en el Derby de las Américas?

A pesar de que el Toluca ya se encuentra preparando la logística y el aspecto deportivo para el viaje, su contendiente directo en el Derby de las Américas aún está por definirse.

El rival del cuadro escarlata saldrá entre tres clubes sudamericanos que disputan la fase decisiva de la Copa Libertadores: Palmeiras o Flamengo de Brasil, o Estudiantes de La Plata de Argentina.