Tabla general de la Liga MX tras la jornada 13 del Apertura 2026: así marcha la clasificación tras los partidos de media semana

Liga MX América lidera la tabla a cuatro partidos de que acabe fase regular. (cuartoscuro)

Terminó la jornada 13 de la Liga MX. Quedan sólo cuatro partidos para que se defina la liguilla. Todavía puede haber sorpresas.

¿Cómo va la tabla de la Liga MX a cuatro partidos de liguilla?

A cuatro jornadas de la fase eliminatoria, los ocho primeros lugares ya comienza a tomar forma.

El América lidera la tabla con 27 puntos. Le sigue Chivas y Cruz Azul, ambos con 23 puntos, por lo que todavía podría haber un reordenamiento en la cima.

Toluca, León, y Atlas ocupan los siguientes tres puestos, y con 22, 21 y 21 puntos respectivamente. Los tres equipos necesitarán mantener el rendimiento para conservar su puesto en liguilla.

Por otro lado, la contención por el octavo puesto podría ser interesante. En el octavo lugar se encuentra Querétaro con 20 puntos, tan sólo un punto más que el noveno puesto, Santos Laguna. El siguiente partido de Querétaro será contra el Cruz Azul, lo cual podría afectar su estabilidad entre los ocho de no anteponerse ante los campeones vigentes. Sin embargo, sus siguientes tres juegos son con equipos que están por debajo de ellos en la tabla —Juárez, Puebla y Necaxa— lo que permitiría que sumen puntos de nuevo.

Algo similar sucederá con los Rayados de Monterrey, quienes están en séptimo puesto también con 20 puntos. Estarán bajo presión de conservar el puesto pues enfrentarán a dos rivales por arriba de ellos, Chivas y Toluca, y a dos que desesperadamente buscan aumentar acomodarse en la siguiente fase, Xolos (17 puntos) y Pumas (16 puntos).

Liga MX Tabla al término de la jornada 13. (Elio Martinez Velasco/Liga MX)

Los próximos partidos se llevarán a cabo esta misma semana, el 23, 24 y 25 de octubre.