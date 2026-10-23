Monterrey vs Chivas: análisis, pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Liga MX (Gabriela Pérez Montiel)

Como parte del calendario de la Jornada 14 de la Liga MX del Torneo Apertura 2026-27, el Club Deportivo Guadalajara viajará a la ciudad de Monterrey para enfrentar a Rayados en el Estadio BBVA este sábado 24 de octubre a las 19:00 horas.

Hasta el momento, ambos equipos se encuentran en una posición para avanzar a la siguiente fase del torneo y buscarán sumar puntos en esta jornada.

El partido de Monterrey vs. Chivas será transmitido en:

Televisión abierta: Canal 5 .

. Televisión por cable: TUDN .

. Plataforma de streaming: ViX.

Análisis previo al partido de la Jornada 14

Monterrey llega de una victoria con Club Puebla donde logró concretar 4 anotaciones, lo que lo dejó en el puesto número 7 del tablero general con 20 puntos, de los 12 partidos jugados ganó 6, empató 2 y perdió 4; igualmente, tiene un encuentro pendiente ante Querétaro debido a las fases finales de la Leagues Cup.

Lucas Ocampo, mediocampista argentino, encabeza la tabla de goleos del club con 6 anotaciones y 3 asistencias en 10 partidos.

Por su lado, Club Guadalajara se ubica en la posición 2 de la Liga MX con 23 puntos con 6 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos. En su último encuentro contra Necaxa el Rebaño Sagrado salió victorioso por un error del defensa uruguayo Agustín Oliveros terminando 1-0. Los delanteros Ricardo Marín y Roberto Alvarado son los mayores goleadores del Club Guadalajara con 4 anotaciones cada uno.

Asimismo, de acuerdo con estadísticas de la temporada, Chivas se posiciona como la mejor defensiva de la Liga MX con 12 anotaciones permitidas en todo el torneo.

En sus últimos 5 partidos, Rayados logró 3 victorias y 2 empates, mientras que Chivas concretó 1 victoria, 3 empates y 1 derrota. Por lo que Monterrey tendría una mayor posibilidad de llevarse el encuentro ante Guadalajara, no obstaste, también podría terminar en empate basado en la estadísticas de los Rojiblancos, la probabilidad de que Chivas se lleve el partido son bajas.

Posible marcador del encuentro: 2-2.

Alineación pronosticada de cada quipo

Basado en las estadísticas previas de los jugadores de ambos equipos, estas podrían ser las alineaciones titulares de Monterrey y Guadalajara.

Rayados podrían con este 11 inicial:

Portería.

Esteban Andrada.

Defensa.

Ricardo Chávez.

Víctor Guzmán.

Carlos Salcedo.

Gerardo Arteaga.

Mediocampo.

César Gaza.

Orbelín Pineda.

Diego Rossi.

Delantera.

Lucas Ocampo.

Hugo Cuypers.

Jesús ‘Tecatito’ Corono.

Mientras que Chivas podría presentar la siguiente alineación:

Portería.

Raúl ‘Tala’ Rangel.

Defensa.

Diego Campillo.

Luis Rey

Daniel Aguirre.

Mediocampo.

Jordan Carillo.

Fernando ‘Oso’ González.

Santiago Sandoval.

Leonel Calderón.

Delantera.

Ricardo Marín.

Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

Ángel Sepúlveda.

Jugadores con Brian Gutiérrez, Luis Romo, José Castillo, Omar Govea y Ángel Sepúlveda continúan como baja debido a molestias musculares o procesos de rehabilitación.

¿Qué pasó en su último encuentro?

Su último partido disputado se jugó en el Torneo Clausura 2026 en el Estadio BBVA en la Jornada 12 el sábado 21 de marzo, donde los Rojiblancos resultaron ganadores con un marcador 2 - 3. Las jugadas destacadas fueron:

18’ Gol de Chivas de Armando ‘Hormiga’ González (0 - 1).

46′ Gol de Chivas de José Castillo Pérez (0 - 2).

55′ Gol de Chivas de Bryan ‘Cotorro’ González (0 - 3).

88′ Gol de Rayados de Uroš Đurđević (1 - 3).

90+3′ Gol de Rayados de Ricardo Chávez Sotos (2 - 3).

90+7′ Penal atajado de Raúl ‘Tala’ Rangel a Uroš Đurđević.

Actualmente Chivas ya no cuenta con el delantero Armando González y José Castillo continúa como baja, mientras que Uroš Đurđević no ha tenido mucha participación este torneo con Rayados debido a lesiones.

En el Torneo Clausura 2026 Rayados no llegó a la Liguilla de la Liga MX, terminó en la posición número 13 con 5 partidos ganados, 3 empatados y 9 perdidos con un total de 18 puntos.