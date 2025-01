¡Tips para sobrevivir al “Blue Monday”! Esto es todo lo que tienes que hacer para lograrlo

Si este lunes 20 de enero amaneciste con la energía por los suelos, sin ganas de lidiar con nada ni nadie, y con un bajón que parece no tener fin... ¡tranqui! No eres tú, es el “lunes más triste del año”, también conocido como el “Blue Monday”. Y no, no solo tú estás lidiando con él; este mood se apodera de muchísimas personas en todo el mundo. Pero, ¿qué es esto y cómo podemos darle la vuelta? ¡En Destino C te lo contamos todo!

¿Qué onda con el “Blue Monday”?

En el ya lejano 2005, la compañía británica Sky Travel anunció que habían encontrado el día más deprimente del año gracias a una fórmula matemática. ¡Así como lo lees! Este cálculo considera factores como el clima, la motivación (o la falta de ella), las deudas acumuladas y el tiempo que ha pasado desde Navidad, ese momento del año tan feliz para unos y nostálgico para otros.

¿Cuándo es el “Blue Monday”?

De acuerdo con esta famosa fórmula, el “Blue Monday” cae el tercer lunes de enero de cada año. Esta vez, por ejemplo, es justo hoy, a pocos días de la quincena (la cual muchos ya no tienen por el pago de deudas), recordándonos que la “cuesta de enero” no es broma y que, si sumamos la nostalgia navideña, las noticias desalentadoras y el frío, el combo es demoledor. Pero ¡calma! Todo tiene solución.

¿Por qué nos sentimos así?

En el “Blue Monday”, es común sentir tristeza y frustración. En el hámbito personal, quizá te cueste concentrarte o sientas que todo pesa más de lo normal. En lo económico, la realidad de las deudas post-diciembre y el reto de superar la temida “cuesta de enero” no ayudan nada. Y, para rematar, el entorno social tampoco colabora: entre noticias tristes que pueden llegar por casualidad y la presión en redes sociales, parece que este día vino con todo.

Tips para darle la vuelta al “Blue Monday”

¡Que no te domine la emoción! Aunque el “Blue Monday” tenga fama de ser el día más triste, aquí van algunos consejos para que lo transformes en un lunes de autocuidado y buena onda:

Apapáchate mucho: Si hoy tu ánimo no está al 100, date un respiro. Una tacita de té, tu comida favorita o una buena siesta pueden ser justo lo que necesitas. Busca a tu gente: Hablar con tus amigos, familiares o esa persona especial puede ser el mejor boost de ánimo. ¡No estás sola Recuerda que todo pasa: Este bajón es temporal y, antes de que te des cuenta, el día habrá terminado. ¡Tú puedes con esto! Medita y respira: La meditación es una herramienta poderosa para encontrar calma y enfocarte en lo importante. Dedícale unos minutos a respirar profundo y soltar tensiones. Muévete: Hacer ejercicio no solo te ayuda a despejar la mente, sino que también libera endorfinas, esas hormonas que te hacen sentir bien. Ya sea yoga, correr o bailar en tu sala, ¡tu cuerpo te lo agradecerá!

¡Así que ya lo sabes! Si hoy el “Blue Monday” se apoderó de tu ánimo, recuerda que es solo un día y que tú tienes el poder de cambiar la perspectiva. Date un break, respira hondo y comparte esta nota con alguien que también los necesite. Al final, lo importante es no perder de vista que todo pasa y que siempre puedes encontrar un rayito de sol en medio del frío enero capitalino.