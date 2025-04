De videos caseros a premiers: Franngrely Materan crece en la escena cultural de Miami

La influencer Frangrely Matteran Foto: Especial

Franngely Materan (@Franngrely) ha recorrido un camino poco convencional pero auténtico. Venezolana de origen y radicada en Miami, esta periodista digital ha logrado consolidarse como una figura influyente dentro de la comunidad hispana.

Lo que comenzó como una serie de videos espontáneos grabados con su celular, se ha transformado en una carrera digital con proyección internacional. Incluso una creciente participación en espacios del entretenimiento formal.

Apodada por muchos como “la reina del TikTok”, Franngrely se ha destacado por un estilo propio, cargado de humor y cercanía; pero también por un enfoque que conecta con emociones reales. Sus contenidos —más allá de lo viral— han sido para muchas personas una forma de sentirse identificadas, representadas y valoradas.

Franngrely Materan va de las redes a la alfombra roja

En los últimos años, su impacto en plataformas como TikTok e Instagram la ha llevado a traspasar el espacio digital para integrarse en la escena cultural de Miami.

Ha sido invitada a alfombras rojas de estrenos como la película venezolana Relatos del Exilio, y la serie El que viene ya veremos de Pronyr TV. Asimismo, la premier de El Vendedor, de Nando de la Gente.

Franngrely también participó en el evento Day to Shine Miami, un espacio de encuentro para mujeres emprendedoras dominicanas —patrocinado por Univisión— donde compartió con figuras como Emilio Estefan Jr. En todos estos escenarios, ha sido invitada por su alcance en redes y por el valor simbólico que representa su voz dentro del ecosistema latino en Estados Unidos.

El paso de los videos virales a los escenarios presenciales no fue planeado, sino consecuencia de una conexión genuina con el público. Desde el principio, su objetivo no ha sido solo entretener, sino —como ella ha expresado— demostrar que todos tenemos un valor; especialmente aquellos que no suelen verse representados en medios o redes.

Una comunidad diversa que la acompaña más allá del algoritmo

Más allá de las cifras, lo que distingue a Franngrely es el tipo de vínculo que ha construido con su audiencia. Actualmente reúne más de 3.8 millones de seguidores entre sus principales plataformas: más de 1.8 millones en TikTok, 1 millón en Facebook, 997 mil en Instagram y 170 mil en Threads. Pero su impacto va mucho más allá de los números.

En los últimos meses, ha alcanzado un total de 550 millones de personas con su contenido, siendo Instagram la plataforma donde más ha crecido. Allí, uno de sus videos recientes superó los 100 millones de visualizaciones. Sin embargo, lo más importante es la respuesta emocional que recibe a diario. Mensajes de personas que se han sentido reflejadas, animadas o simplemente acompañadas en sus propios procesos personales.

Su público es mayoritariamente hispano; con fuerte presencia en Estados Unidos, Venezuela, México, Colombia, Argentina y Cuba. En Instagram, la mayoría de sus seguidores tienen entre 13 y 44 años; en Facebook, su comunidad es aún más diversa en edad.