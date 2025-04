Pizzerías imperdibles para disfrutar en la CDMX

Las mejores pizzerías de la CDMX

La Ciudad de México es un mosaico de sabores, texturas y propuestas culinarias que reflejan su diversidad cultural y creatividad gastronómica. Entre tacos, antojitos y cocina internacional, la pizza se ha ganado un lugar privilegiado en la dieta y el corazón de los capitalinos. Lejos de limitarse a las versiones comerciales o cadenas internacionales, la CDMX cuenta con una vibrante escena pizzera que combina tradición, innovación y una clara pasión por el buen comer.

A continuación, te presentamos las mejores pizzerías de la ciudad, que destacan por su sabor, concepto y autenticidad. Desde las más excéntricas hasta las más refinadas, todas tienen algo en común: un sabor que te hará regresar muchísimas veces.

Pizza del Perro Negro

Ubicada en diferentes partes de la ciudad, esta pizzería se ha convertido en un referente de este platillo y lo ha convertido en algo fuera de lo común. Con combinaciones audaces como pizza de chilaquiles o con alitas, la Pizza del Perro Negro se aleja de los moldes clásicos para ofrecer una experiencia irreverente y deliciosa. Su ambiente relajado, con música en vivo en algunas ocasiones y murales urbanos, la convierte en un punto de encuentro ideal para quienes buscan buena comida y diversión en un mismo lugar.

Más allá del concepto, lo que ha consolidado su éxito es la consistencia en la calidad de sus ingredientes y una masa que equilibra lo crujiente con lo esponjoso. Una parada obligada para quienes se atreven a probar algo diferente.

Pizza del perro negro

50 Friends

Con varias sucursales repartidas por la ciudad, 50 Friends ha ganado popularidad por su concepto de pizza al horno de piedra, preparada con ingredientes de alta calidad. El nombre del lugar alude a su espíritu de convivencia y celebración, algo que se refleja en su atmósfera sofisticada pero accesible.

Su menú combina lo mejor de la tradición italiana con ingredientes locales, permitiendo disfrutar desde una clásica margarita hasta opciones más creativas. Además, cuenta con una carta de pastas y vinos cuidadosamente seleccionada, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica completa.

50 friends

Cancino

En Cancino, el lema es claro: “hacer que te sientas como en casa”. Este objetivo se cumple con creces gracias a su ambiente cálido, decoración cuidada y pizzas al horno de leña que combinan recetas tradicionales con toques contemporáneos. Sus sucursales en zonas como Roma Norte, Centro y Condesa son frecuentadas por vecinos, turistas y foodies por igual.

La carta de Cancino incluye opciones vegetarianas, carnes frías artesanales y una base de masa fina que resalta el sabor de cada ingrediente. Su propuesta es ideal para quienes buscan un equilibrio entre sabor, calidad y ambiente.

Cancino

Mama’s Pizza

Con más de 40 años de trayectoria, Mama’s Pizza es un emblema de la colonia Del Valle. Ubicada en Nicolás San Juan 1757, esta pizzería conserva una esencia familiar y un estilo artesanal que ha pasado de generación en generación.

Famosa por su masa crujiente, salsa casera y generosas porciones de queso, Mama’s Pizza es el lugar perfecto para quienes buscan una experiencia nostálgica, sin pretensiones y con mucho sabor. Además, ofrecen servicio a domicilio, lo que permite disfrutar de sus pizzas desde la comodidad del hogar.

Mama´s pizza

Pizza Félix

Entre los nombres más reconocidos internacionalmente está Pizza Félix. En 2024, fue galardonada con el lugar 45 en el ranking mundial de The Best Pizza Awards, consolidando su prestigio dentro y fuera del país. Ubicada en Álvaro Obregón 64, Roma Norte, Pizza Félix ofrece una propuesta napolitana auténtica, que respeta la tradición en cada paso de su preparación.

Desde la fermentación de la masa hasta el uso de ingredientes frescos y cuidadosamente seleccionados, todo en este lugar habla de una dedicación absoluta al arte de la pizza. Ideal para los puristas que buscan calidad en cada bocado.

Pizza Félix

Pizzería della Madonna

También en la Roma Norte, en Orizaba 37, se encuentra Pizzería della Madonna, una joya dirigida por el chef Marco Carboni. Este establecimiento se distingue por su técnica impecable: utiliza masa madre con un proceso de fermentación de hasta 72 horas, lo que da como resultado una textura ligera, sabrosa y de fácil digestión.

Su cocina combina la tradición italiana con una curaduría moderna en sabores e ingredientes. No es casualidad que haya sido reconocida como una de las mejores pizzerías del mundo, ocupando el puesto 78 en The Best Pizza Awards 2024. Aquí, la pizza se trata como una experiencia gastronómica integral, acompañada de vinos naturales, antipastos y un servicio cuidado al detalle.

Pizzería della Madonna

Una ciudad, muchas formas de comer pizza

Estas seis pizzerías reflejan la riqueza y variedad de la escena pizzera de la Ciudad de México. Desde la experimentación de La Pizza del Perro Negro hasta la sofisticación de Pizza Félix y della Madonna, cada una ofrece una ventana distinta hacia este platillo universal.

Lo que comparten, sin embargo, es una dedicación por ofrecer calidad, hospitalidad y propuestas que conecten con sus clientes más allá del primer bocado. Ya sea que busques una cena romántica, una comida familiar o una reunión entre amigos, estas pizzerías tienen algo para cada ocasión.

La próxima vez que te preguntes dónde comer pizza en la CDMX, estas opciones serán un buen punto de partida. Porque en esta ciudad, la pizza también se vive con pasión.