Tequisquiapan, el pueblo mágico ideal cerca de CDMX

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Un par de horas fuera del ritmo incesante de la capital pueden bastar para que el paisaje cambie por completo. El aire se vuelve más claro, las calles se aquietan y los días parecen estirarse con calma. A poco más de 170 kilómetros de la Ciudad de México existe un destino que conserva ese ritmo pausado de los pueblos que crecieron entre viñedos, tradiciones artesanales y plazas donde siempre sucede algo. Tequisquiapan, en Querétaro, tiene esa cualidad rara de sentirse cercano y, al mismo tiempo, distinto.

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Un trayecto corto que cambia el ritmo del viaje

Salir de la capital rumbo a Tequisquiapan es uno de esos planes que no requieren demasiada planificación. Desde la Ciudad de México el recorrido toma alrededor de dos horas y media por carretera, dependiendo del tráfico, lo que lo convierte en una escapada perfecta para un fin de semana o incluso para un viaje improvisado.

El camino hacia Querétaro atraviesa zonas agrícolas, pequeñas localidades y paisajes abiertos que poco a poco van dejando atrás el movimiento constante de la ciudad. Es un trayecto que invita a detenerse en el camino, probar algún antojito regional o simplemente disfrutar del recorrido.

Cuando el viaje incluye varios acompañantes, equipaje o la intención de recorrer distintos lugares en los alrededores, conviene pensar en el tipo de vehículo antes de salir. En esos casos, muchas personas optan por la renta de camionetas, ya que ofrecen mayor espacio y comodidad para trayectos largos o escapadas en grupo.

Este tipo de transporte también facilita explorar otros puntos cercanos a Tequisquiapan sin preocuparse por limitaciones de espacio o equipaje.

Calles que invitan a caminar sin rumbo

El corazón de Tequisquiapan se descubre mejor a pie. No hace falta seguir un itinerario rígido; basta caminar por sus calles empedradas y dejar que el ambiente del lugar marque el ritmo.

La plaza Miguel Hidalgo suele ser el primer punto de encuentro. Rodeada de árboles, cafés y restaurantes, funciona como el centro de la vida cotidiana del pueblo. Frente a ella se levanta la parroquia de Santa María de la Asunción, un templo de estilo neoclásico cuya fachada rosada se ha convertido en uno de los símbolos del lugar.

Los portales que rodean la plaza están llenos de pequeños comercios donde se venden artesanías, dulces regionales y piezas elaboradas con fibras naturales. La tradición artesanal del pueblo, especialmente el trabajo en mimbre, ha sido durante décadas una de sus actividades más representativas.

Caminar por estas calles suele convertirse en una experiencia tranquila, casi contemplativa. Entre las fachadas coloridas, los balcones floridos y los aromas que salen de las cocinas locales, el tiempo parece avanzar a otra velocidad.

Viñedos y queserías que marcan el carácter del lugar

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Tequisquiapan forma parte de una región conocida por su producción de vino y queso, una combinación que ha convertido a esta zona de Querétaro en una parada habitual para quienes disfrutan de la gastronomía.

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En los alrededores del pueblo se encuentran varios viñedos abiertos al público. Allí es posible recorrer los campos de vid, conocer el proceso de producción y participar en degustaciones guiadas que permiten descubrir distintos estilos de vino.

Muchas bodegas cuentan además con restaurantes o terrazas donde el paisaje se vuelve parte de la experiencia. Las tardes suelen extenderse entre conversaciones, copas de vino y vistas abiertas hacia los campos.

Las queserías artesanales también forman parte de la ruta gastronómica local. En estos espacios se elaboran distintos tipos de queso utilizando métodos tradicionales, y muchas visitas incluyen degustaciones acompañadas de productos regionales.

Libertad para moverse entre pueblos y viñedos

Aunque el centro histórico de Tequisquiapan se recorre fácilmente caminando, muchos de los atractivos de la región se encuentran a pocos kilómetros de distancia.

Viñedos, balnearios naturales, ranchos y pequeñas comunidades forman parte de un circuito que vale la pena explorar con calma. Contar con transporte propio hace que el viaje sea mucho más flexible.

Por esa razón, muchos viajeros prefieren organizar su traslado con anticipación. La renta de autos en CDMX permite salir temprano, ajustar las paradas sobre la marcha y recorrer la región a un ritmo personal, sin depender de excursiones o traslados colectivos.

Además, tener un vehículo facilita visitar varios lugares en un mismo día, algo que suele ser complicado cuando se depende del transporte público.

Esta libertad transforma el viaje en una experiencia más abierta, donde el itinerario puede cambiar según el clima, el ánimo o las recomendaciones que aparecen en el camino.

Experiencias que sorprenden en los alrededores

Más allá de su centro histórico, Tequisquiapan guarda algunos lugares que añaden variedad a la visita.

Uno de ellos es el llamado Centro Geográfico de México, un punto señalado durante años como el centro del territorio nacional. Aunque hoy se sabe que el cálculo ha cambiado, el sitio sigue siendo una curiosidad que muchos viajeros buscan conocer.

También destacan los balnearios de aguas termales que rodean la zona. Estos espacios naturales, rodeados de vegetación, ofrecen piscinas de agua templada donde es posible pasar varias horas descansando.

Otra experiencia que ha ganado popularidad en los últimos años son los vuelos en globo aerostático. Al amanecer, algunos operadores organizan recorridos que permiten observar desde el aire los viñedos, el paisaje semidesértico y las montañas que rodean la región.

Un pueblo que invita a quedarse un poco más

Hay destinos que funcionan bien para una visita breve, pero que terminan despertando la curiosidad por volver. Tequisquiapan suele provocar ese efecto.

Tal vez sea la tranquilidad de sus plazas, el sabor de los vinos locales o la forma en que la vida cotidiana del pueblo convive con los visitantes sin perder autenticidad. Algo en su ritmo pausado hace que el tiempo parezca estirarse.

Entre caminatas por el centro, recorridos por viñedos y conversaciones que se alargan en las terrazas, el viaje empieza a sentirse menos como una escapada y más como una pausa necesaria.