¿Por qué leer la autobiografía de un atleta?

April Mendez. Autora, guionista y luchadora profesional Firma de libros de Crazy Is My Superpower (April Mendez via instagram )

Todos los libros conectan con los lectores, de mayor o menor manera, pero una autobiografía es distinta, es un texto en el que el autor en cuestión te abre su alma, y es conocer tan íntimamente a una persona que puedas llegar a tener un lazo íntimo a través de palabras (hasta donde el autor se deje claro está).

En este tipo de textos podemos encontrar múltiples historias inspiradoras, y mucho más en el ámbito deportivo, te pueden ayudar a responder las preguntas que siempre tuviste sobre cómo es que cierta persona llega hasta donde está, pero también los retos, las adversidades, los momentos que no podrías imaginar cuando los ves por televisión proclamándose campeones.

¿Te ha pasado que admiras tanto a alguien que quieres saber todo de él? Es normal, a veces nos identificamos tanto con un el contexto y obstáculos de una persona que queremos entender cómo es que lidiaron con ello, es así como yo llegué hasta el libro “Crazy Is My Superpower: How I Triumphed by Breaking Bones, Breaking Hearts, and Breaking the Rules” de la escritora y luchadora April Méndez o mejor conocida por su nombre artístico en WWE, AJ Lee.

April fue mi ídolo en la infancia, era esa persona que veía en televisión abierta y que pensaba que quería ser como ella cuando creciera, conectaba con ella por alguna razón, una chica que se podía catalogar como “algo rara” y fuera de los cánones de su deporte. Parte del en ese entonces reducido elenco femenino de la compañía más grande de lucha libre, la WWE, ella fue una mujer que salía de los estándares.

Mi mentalidad era que simplemente era una mujer poderosa, que tenia sed por cambiar la mentalidad de un deporte dominado por un machismo muy internalizado, y aunque no me equivoque en mis aseveraciones, descubrí cosas que iban mucho más allá. Desde las carencias a las que se sometió viviendo en una familia problemática de clase baja, hasta el como se enamoro del deporte e hizo hasta lo imposible por tener una mínima oportunidad de triunfar, sin embargo esto no fue lo que mas resonó conmigo.

Crazy Is My Superpower, la frase que le da titulo al texto y que refleja un riesgo silenciosa, algo que aún es tabú en la sociedad, los problemas mentales. Lo que mas me sorprendió fue que durante parte del texto habla de comportamientos erráticos por parte de madre, cosas que normalizaban pero eran muy peligrosas, y que posteriormente notaria que ella empezaba a tener. Una problemática muy común pero poco hablada “en la familia Méndez no se hablaba de lo que sentíamos... consultar a un especialista de salud mental estaba mal visto”. Ella más tarde que temprano descubrió que tenia desorden bipolar, una condición que su madre también padeció y ante la cual ella y sus hermanos sufrieron en la infancia los estragos de vivir en un ambiente hostil, sin respuestas claras a lo que estaban viviendo.

Este libro es parte de la lucha de la atleta para desestigmatizar los problemas de salud mental, y abogar por que estos puedan ser hablados diagnosticados y tratados. El titulo del libro habla de un autodescubrimiento, un momento de lucidez en el que decidió que su condición no la detendría, al contrario, seria una fuerza que la impulsaría, un super poder. Su personalidad era parte de ella y la utilizaría a su favor para crear a su propio persona, la superheroína, la persona que a ella le hubiera gustado ver en la televisión, una persona que no le tenia miedo a mostrar quien era aunque eso le costara no encajar con los estereotipos de la época, y lo logró, ella fue así el inicio de una revolución femenina en su empresa y con un legado perdura hasta el día de hoy y lo hará en el futuro. Y alguien que le enseño a pequeñas niñas como yo que esta bien ser raro, por que esa gente es la que cambia al mundo.

El conseguir este libro en especifico me fue un poco difícil, pero gracias a las herramientas actuales y las plataformas de libros digitales, es que hoy tenemos la posibilidad de encontrar cualquier cantidad de información, ahí fue donde encontré este comentario que me parece que resume muy bien el titulo de está nota: Soy un niño al que nunca le gustó leer y todos los días solía pasar mi tiempo viendo lucha, luego me dijeron que AJ Lee, acababa de escribir un libro y me dije que tenía que leer esto… leí el libro completo en menos de 10 días. Así que sí, una autobiografía es una buena forma de iniciarte en la lectura, lo puedes ver como saber el chisme de la la vida de una persona o una inspiración de vida, lo importante es que al final tendrás un libro más para tu colección de leidos.