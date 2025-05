7 tips para darle un toque diferente a tu forma de vestir

Sugerencias basadas en tendencias

¿Ya te cansaste de usar el mismo outfit para la escuela y el trabajo? Es entendible. Muchas veces, la rutina puede hacerte sentir que te ves igual siempre y, aunque la solución a esto parezca ser comprar más ropa, no es la única salida: también puedes aprender a crear nuevas combinaciones con lo que ya tienes.

Si quieres intentarlo, pero no sabes por dónde empezar, aquí encontrarás una serie de sugerencias basadas, además, en las tendencias principales de lo que va del 2025 que te darán la inspiración que necesitas para salir del mismo conjunto sin sacrificar tu comodidad. ¡Acompáñanos!

1. No renuncies a los básicos

No te deshagas de tus camisetas lisas de color blanco, ni de tus jeans rectos, solo déjalos de usar como acostumbras o añádeles detalles que los haga ver diferentes. Suma un cinturón, dobla los puños hasta la altura de los codos; deja a la vista tus calcetines o prueba superponiendo prendas, y remata el look con tus tenis blancos favoritos.

Los básicos van a abrirte un mundo de posibilidades: hay modelos asimétricos, con acabados desgastados o características que resaltan y que harán del resultado final algo único. De ti depende si mantienes el equilibrio para que el outfit sea “limpio”, o si saturarlo con accesorios maximalistas; ninguna opción hará que pases desapercibido.

2. Experimenta con texturas

El color y el corte siempre están en la conversación de la vestimenta, pero, ¿qué hay de la textura? A pesar de que este elemento suele subestimarse, la combinación de telas con distintos acabados le dará un giro a cualquier conjunto sencillo: un pantalón tipo jogger junto a una camiseta de algodón y una sobrecamisa de lino es una buena fórmula.

En 2025, las mezclas de materiales como mesh, denim crudo o los tejidos ultralivianos con tratamiento antihumedad se están moviendo de manera interesante, ya que agregan estilo y responden a las necesidades de las personas, que buscan ropa transpirable, duradera y que sea fácil de cuidar.

Sal de tu zona de confort y rompe el molde, de ese modo, sabrás qué te conviene integrar a tu estilo y qué es mejor no utilizar. Al final del día, no todo lo que está en tendencia debe verse bien.

Combinaciones que puedes llevar a la práctic

3. Cambia el significado de la ropa “relajada”

Por lo general, la comodidad se asocia con un outfit descuidado; no obstante, el 2025 le ha dado un significado distinto a las siluetas amplias, posicionándose como elementos funcionales que priorizan el movimiento y sostienen la forma del cuerpo.

Estas son algunas combinaciones que puedes llevar a la práctica:

Camisa oversized con un pantalón recto

Conjuntos de sastrería oversized

Sudadera con un jogger ajustado al tobillo

Falda y cardigan, ambos largos, con un top

Lo mejor es que funcionan para planes casuales o de índole formal, además, las opciones de calzado son amplias: es conveniente la comodidad de unos tenis para mujer u hombre, unos loafers de suela gruesa o unos “dad shoes”.

4. Monocromía con variación de tonos

¿Tienes varias prendas del mismo color, pero en diferentes intensidades o texturas? Jugar con ellas es una estrategia que crea armonía visual interesante. No es obligatorio que recurras a un tono llamativo o demasiado neutro, se ve bien con verdes, grises o azules; al mantenerte en una sola gama, el outfit logrará lucir, además de ser bastante práctico.

Ya lo mencionamos en el tip anterior, pero el tipo de zapatos que elegirás tiene el potencial de reforzar tu vestimenta. En este caso, un modelo en tendencia como los PUMA Speedcat en blanco y negro te ayudarán a complementar un conjunto monocromático; o bien, unos Palermo en un color tenue o intenso, le darán un gran contraste a lo que decidas ponerte.

Outfit Monocromático

5. Aprovecha los accesorios

Con los accesorios correctos, un atuendo puede transformarse de manera sorprendente, así que si tu objetivo es lucir diferente, debes convertirlos en tus mejores amigos. Para 2025, predominan aquellos que resuelven algo; por ejemplo, las gorras de corte recto o panel único, las cuales brindan protección contra el sol y sustituyen la necesidad de un peinado elaborado.

Conviene también destacar la influencia del balletcore en scrunchies de satén, diademas acolchadas, bolsos de mano con lazo o collares inspirados en el vestuario clásico de las bailarinas, detalles que, con facilidad, pueden utilizarse en el día a día. Lo mismo pasa con el metal, cuyo retorno en cadenas, pulseras o llaveros ha ido tomando relevancia.

6. No te estanques en un solo color

Ahora que los tonos pastel están ganando terreno, ¿qué opinarías sobre usarlos? En general, ya no se les considera “románticos” o informales y ya es común ver a personas con una prenda rosa, azul o amarillo mantequilla, tanto en pantalones, como en sacos, cosa que le brinda un aire diferente al look.

Si dichos colores no son lo tuyo, entonces cuando elijas qué ponerte, no te enfoques solo en colores “bonitos”, sino funcionales y que se integren bien. Inspecciona bien lo que tienes en el clóset para que no dejes fuera ninguna pieza que bien podría servirte al momento de establecer combinaciones innovadoras.

7. Sé audaz

Altera el ritmo visual de un outfit con una elección distinta, incluye una prenda que varíe en corte, material o estructura. Prueba con transparencias, las cuales ya dejaron de ser exclusivas de looks de noche; asimismo, las bermudas amplias y las bubble skirts han empezado a desplazar a los shorts ajustados.

Si ninguna de estas ideas te convence, entonces no está de más que saques a relucir tu creatividad y modifiques algo, ya sea rompiéndolo o agregándole las decoraciones de tu gusto.

¡No hay reglas! Usa toda la información que te hemos dado para reconfigurar tu estilo.