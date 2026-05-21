“Mujeres Inspirando” impulsa una nueva red de liderazgo femenino y colaboración

"Mujeres Inspirando"

Con el objetivo de transformar la manera en que las mujeres líderes se conectan y fortalecen su crecimiento profesional, surge Mujeres Inspirando, un ecosistema enfocado en el liderazgo consciente, la sororidad estratégica y la creación de vínculos genuinos.

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La iniciativa fue creada por Ximena Rodríguez, quien busca atender una realidad que enfrentan muchas mujeres en posiciones de liderazgo: la soledad del crecimiento profesional. A partir de esta experiencia nació una plataforma que promueve el acompañamiento, la colaboración y el llamado “Netgiving”, una filosofía basada en aportar valor antes que buscar beneficio propio.

De acuerdo con el press kit del proyecto, Mujeres Inspirando no busca ser una red tradicional de contactos, sino una “red de vuelo”, donde las participantes puedan compartir conocimiento, oportunidades y apoyo genuino para impulsar el crecimiento colectivo.

Como parte de su lanzamiento, el próximo 23 de mayo se realizará el evento “Vuelo MI 001 - Kick Off 2026” en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, en un formato presencial e íntimo enfocado en conversaciones reales, liderazgo acompañado y conexiones estratégicas.

El proyecto está dirigido a líderes, ejecutivas, emprendedoras y mujeres en desarrollo profesional, con el propósito de construir una comunidad global basada en la colaboración y la expansión compartida.

La Crónica de Hoy 2026