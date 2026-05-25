Intercompras celebra 22 años impulsando el e-commerce B2B en México

En un entorno donde la tecnología cambia constantemente, mantenerse vigente durante más de dos décadas representa un reto que pocas empresas mexicanas han logrado superar.

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Intercompras cumple 22 años consolidándose como uno de los referentes del e-commerce B2B en México, impulsado por una combinación de innovación tecnológica, automatización y atención especializada para clientes empresariales.

Desde su fundación, la compañía ha atravesado múltiples transformaciones dentro del sector tecnológico mexicano. Lo que comenzó como una plataforma enfocada principalmente en la venta de equipo de cómputo hoy opera como un ecosistema especializado en infraestructura tecnológica y soluciones empresariales de alto valor.

Para Eduardo Noriega Tovar, Fundador y Director General de Intercompras, la capacidad de adaptación ha sido el principal aprendizaje después de más de dos décadas liderando una empresa tecnológica mexicana.

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“Creo que el aprendizaje más grande es que cuando estamos hablando de tecnología, la adaptabilidad y la resiliencia no es algo opcional, es el negocio”, afirmó.

Una transformación impulsada por automatización y especialización

La evolución de Intercompras también redefinió por completo su área comercial. De acuerdo con María Elena Ruiz Leyva, Directora Comercial de Intercompras, la empresa pasó de operar bajo procesos manuales y transaccionales a construir un modelo mucho más consultivo y estratégico.

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“En el transcurso de los años hemos pasado de ser un portal enfocado en vender cajas y equipo de cómputo a convertirnos en consultores de infraestructura y soluciones de alto valor”, explica Ruiz Leyva.

Parte importante de esa transformación vino de la integración tecnológica desarrollada con los principales mayoristas del país. Gracias a ello, hoy gran parte de los procesos operativos están automatizados, permitiendo que el equipo comercial se enfoque más en el análisis de proyectos empresariales que en tareas administrativas.

“Hoy, gracias a las integraciones con los principales mayoristas del país, nuestro equipo comercial ya no pierde tiempo en cotizar disponibilidad o revisar inventarios básicos; la plataforma automatiza esa parte”, comenta.

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Esto, señala, permite concentrarse en entender a fondo los proyectos de las empresas, diseñar soluciones a la medida y dar un seguimiento estratégico.

El reto de transformar el comercio electrónico empresarial

Cuando Intercompras inició operaciones, el comercio electrónico en México todavía era un terreno incierto. Las empresas seguían dependiendo ampliamente del comercio tradicional y existía desconfianza hacia las transacciones digitales.

“Cuando empezamos, pues el e-commerce no había en México, prácticamente era nulo”, recuerda Noriega. “Las empresas no lo adoptaban y los clientes estaban muy renuentes a irse por ese camino”.

Con el paso del tiempo, la transformación digital dejó de ser opcional para las empresas mexicanas y comenzó a redefinir la manera en que las organizaciones compran tecnología.

Para Noriega, el verdadero desafío no ha sido únicamente competir en el mercado, sino aprender a gestionar la velocidad del cambio tecnológico dentro de la propia operación.

“Gestionar esa velocidad del cambio interno, el adaptarse, tiene que ser como un estado mental constante, permanente en un ecommerce”, asegura. Mantener un catálogo amplio y actualizado mientras el mercado evoluciona rápidamente, explica, requiere una arquitectura tecnológica sólida y equipos dispuestos a reinventarse continuamente.

Tecnología con acompañamiento humano

A diferencia de otros marketplaces enfocados únicamente en automatizar procesos, Intercompras apostó por mantener un modelo híbrido que combina eficiencia digital con atención personalizada.

Ruiz Leyva considera que uno de los errores más comunes dentro del e-commerce B2B es asumir que la digitalización implica eliminar el factor humano.

“Nosotros apostamos por un modelo híbrido”, explica. “Si un cliente corporativo quiere comprar rápido a través de nuestra plataforma, puede hacerlo de forma impecable; pero si necesita asesoría para un proyecto complejo de servidores o ciberseguridad, sabe que hay un ejecutivo especializado del otro lado del teléfono o del correo guiándolo”.

Ese enfoque consultivo forma parte de la visión de Noriega, quien considera que la compañía debe operar como un aliado tecnológico para sus clientes empresariales. “No somos un marketplace donde se vende lo que sea. Queremos ser el proveedor ideal que resuelva todas las necesidades que ellos tienen en tecnología”.

Inteligencia artificial y automatización: el siguiente paso

La inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales apuestas estratégicas para el futuro de la compañía. De acuerdo con Noriega, Intercompras ya comenzó a integrar herramientas de IA dentro del núcleo operativo de la empresa.

“No lo vemos como un simple accesorio de lo que es la inteligencia artificial. Lo hemos integrado y lo estamos integrando en el corazón de la operación”, señala.

Actualmente, la empresa utiliza inteligencia artificial para optimizar flujos de procesos, mejorar contenidos, organizar catálogos y automatizar tareas que antes requerían grandes cargas operativas.

“Estamos usando todo tipo de herramientas y evaluando nuevas, desde flujos de procesos hasta optimizaciones de los catálogos”, explica Noriega.

La visión de largo plazo apunta hacia un modelo predictivo capaz de anticipar las necesidades de los clientes empresariales antes incluso de que realicen una solicitud.

“Definitivamente la inteligencia artificial aplicada, la hiperpersonalización y la automatización de los datos van a marcar el futuro del comercio electrónico”, asegura.

Ruiz Leyva coincide en que el futuro del e-commerce B2B estará centrado en plataformas inteligentes capaces de ofrecer experiencias mucho más ágiles y personalizadas.

“El e-commerce empresarial en México va a dejar de ser una simple plataforma donde entras a buscar un número de parte; se convertirá en un asesor inteligente”.

Un mercado cada vez más especializado

Durante los últimos años, Intercompras también ha detectado cambios importantes en la demanda tecnológica del mercado empresarial mexicano.

Aunque el cómputo continúa siendo una parte importante del negocio, la compañía ha observado un crecimiento acelerado en categorías como almacenamiento empresarial, videovigilancia inteligente y sistemas de respaldo energético.

De acuerdo con Ruiz Leyva, las empresas ya no buscan únicamente hardware genérico, sino soluciones optimizadas para cargas de trabajo especializadas, entornos híbridos e inteligencia artificial.

22 años construyendo confianza

Más allá de la innovación tecnológica, la confianza construida con clientes y socios comerciales ha sido el principal motor detrás del crecimiento de Intercompras.

Para Noriega, valores como la integridad, la innovación constante y el compromiso con el cliente han sido fundamentales para sostener el proyecto durante más de dos décadas.

“La confianza no solo se construye haciendo promesas, sino cumpliéndolas”, afirma.

Ruiz Leyva comparte esa visión y destaca que muchas de las empresas que hoy son grandes corporativos comenzaron siendo pequeños negocios que crecieron junto con Intercompras.

“Muchas de las empresas que hoy son grandes corporativos empezaron a comprarnos tecnología cuando eran pequeños negocios, y hemos crecido juntos”.

A 22 años de su fundación, Intercompras no solo celebra permanencia dentro del mercado tecnológico mexicano. También celebra su capacidad de evolucionar junto con una industria donde el cambio nunca se detiene.