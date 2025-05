Less is More: el bar minimalista y futurista en CDMX que dividirá tu noche en dos mundos

Less is More: El cocktail bar inspirado en el minimalismo que te dará una doble experiencia.

Ubicado en la clásica colonia Roma, donde los bares brotan como margaritas, vamos a encontrar uno que no solo te ofrezca una buena bebida, sino una experiencia dividida en dos universos distintos, pero medularmente entrelazados.

Less is More, es el nuevo cocktail bar que está dando de qué hablar en CDMX. Un espacio que viene a romper la rutina y, de paso, a cuestionarte si eres más de lo simple o de lo elaborado. Spoiler: al llegar, vas a querer ser de ambos.

Less: cuando el minimalismo se sirve en vaso corto

Al entrar, todo es calma. Less es la primera parada, y no es casual. Este espacio es un day drinkery, diseñado en tonos neutros, maderas suaves y mucha personalidad, se siente como ese amigo que siempre sabe qué decir y no necesita gritar para llamar la atención.

Con una carta de solo nueve cócteles, todo gira en torno a la idea de que menos es más. El cóctel insignia, Less is More, es tan sencillo como elegante: dos frescos ingredientes que te hacen pensar que todo el mundo ha estado sobrepensando y adornando de más las bebidas todo este tiempo.

La comida, por su parte, toma inspiración internacional pero con corazón bajacaliforniano. Influencias de Ensenada se filtran en los sabores como quien deja caer limón en un taco de mariscos: sutil, pero inolvidable.

Durante nuestra visita, tuvimos la oportunidad de probar la Leaf Salad, una mezcla de lechugas, queso mozarella, vinagreta de durazno y nuez de macadamia; Quark Carrots, un mix de zanahorias, queso y jamón serrano; además del Rib Eye With Salicornia, con nori butter, un pure de papa cremoso y un tempura de salicornia.

Y para tomar tuvimos la oportunidad de probar Nut, hecho a base de helado de avellana;

More: donde las matemáticas se adornan con un drink fancy

Justo cuando pensabamos que ya habiamos entendido el concepto, More nos cambió de canal. Este segundo espacio, diseñado con aires de futuro y detalles que rozan la estructura obsesiva y pulcra del orden, la música sube el volumen sin perder la vibra fancy.

Acá los cócteles son pura alquimia: más ingredientes, más técnica y más drama, pero del bueno. Es como si el mixólogo hubiera hecho una ingeniería en coctelería partiendo desde la carta.

A diferencia de Less, el menú de comida en More se reduce aún más, pero con intención quirúrgica: solo dos platos, cada uno en tres versiones. Todo pensado para que no te distraigas y pongas atención al sabor, a la textura, a lo que te está pasando en la boca.

More es ese lugar al que vas a disfrutar un de taguito más top, de una platica más de cerca y de un ambiente intimo relajado pero para pasarla bien. More no es una fiesta explosiva, es la elección segura con clase y mucho estilo para el precopeo ideal en la Roma.

Un concepto, dos mundos

La gracia de Less is More está en cómo conecta ambos espacios sin que compitan. De hecho, lo ideal —dicen los creadores— es que vivas la experiencia en orden: primero Less, luego More. Así entendés que la simplicidad y la sofisticación no se pelean, se complementan. Como el yin y el yang, pero con garnitura.

¿Es un bar? ¿Es una declaración estética? ¿Es un experimento social con cócteles de por medio? Puede ser todo eso y más. Lo único seguro es que vas a salir con ganas de volver. Porque en un mundo que te obliga a elegir entre una cosa y la otra, Less is More te dice: ¿y por qué no ambas?