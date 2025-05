¡Stitch ahora es un Squishmallow! Todo sobre el peluche más tierno y buscado del momento

¿Qué es un Squishmallow y por qué Stitch tenía que ser uno?

Si no has oído hablar de los Squishmallows, prepárate para enamorarte. Son peluches ultra suaves, redondeaditos, abrazables y con un diseño tan cute que te derriten el corazón. Desde su debut en 2017, se han convertido en una marca de estilo de vida con fans de todas las edades, premios a Juguete del Año y colaboraciones con marcas top como McDonald’s, H&M y hasta Netflix.

Ahora, prepárate para una nueva era: ¡Stitch se unió al Squad! Justo a tiempo para el estreno de la película live-action de Lilo & Stitch, Disney y Jazwares lanzaron una colección especial que rinde homenaje a nuestro alien azul favorito. Y sí, hay para todos los gustos.

Squishmallow presenta nueva colección tras el lanzamiento del live-action de Lilo & Stitch

Los Squishmallows de Stitch que no pueden faltar en tu colección

Stitch Food Lover

¡El Stitch más comelón de todos! Curioso por la cultura humana, estas versiones lo muestran disfrutando snacks terrícolas como sushi, helado, papas a la francesa y hasta galletas. ¡Comérselo de tierno, no de verdad!

Squishmallow Stitch Food Lover

Stitch hawaiano

Este Stitch se ha adaptado a su nueva vida en Hawái: lo encontrarás con un collar de flores, abrazando a la muñeca Trapos de Lilo o sosteniendo a la ranita que salvó. Ideal para revivir las escenas más adorables de la peli original.

Squishmallow Stitch en su versión más terrícola

Stitch fashionista del espacio

Porque si ya se disfrazó de Elvis Presley, ¿por qué no llevar una playera tie dye, un look de piña o hasta una estrella en la mano? Este alien no tiene límites cuando se trata de estilo galáctico.

Squishmallow Stitch con diversos estilos

¿Dónde comprar los Squishmallows de Stitch en México?

¡Spoiler! No son tan difíciles de conseguir. Puedes encontrarlos en tiendas como:

Walmart

Soriana

Sanborns

Liverpool

Suburbia

Amazon México

Y no vienen solos: también puedes hallar Fuzzamallows (los mismos diseños, pero peluditos) y Hugmees, ideales para niños de preescolar porque se adaptan a sus abrazos.

Los precios van desde los $149 hasta los $799 MXN, dependiendo del tamaño y el diseño. El Stitch de 30 cm, por ejemplo, ronda los $649 en línea, pero puede variar.

¿Por qué todos están hablando de Stitch en 2025?

El furor por Stitch se reactivó con el anuncio y próximo estreno del live-action de Lilo & Stitch, que promete llevarnos de nuevo a Hawái, entre surf, Elvis Presley y mucho, mucho “Ohana”.

Y claro, si vas a ver la peli al cine, llevar tu Squishmallow de Stitch es el accesorio definitivo. Literal, lo puedes pasar de la pantalla a tus brazos.

Además, la nostalgia millennial está al tope. Muchos crecimos con Lilo y Stitch en el canal 5, y ahora queremos revivir esos tiempos con algo que podamos abrazar. Los Squishmallows son perfectos para eso.

¿Qué hace especial a la marca Squishmallows?

Más allá de los peluches, Squishmallows se ha convertido en una experiencia de comunidad. En 2023 llevaron el “Squish Bus” por Estados Unidos, tienen presencia en eventos como Comic Con y colaboraciones con franquicias como Pokémon, Hello Kitty y Star Wars.

No es solo un juguete: es una cultura. Y ahora, Stitch es parte de ella. ¿Listo para abrazar el hype? ¡Corre por tu Squishmallow de Stitch antes de que se agoten! Porque una cosa es clara: en esta galaxia, el amor se mide en suavidad.