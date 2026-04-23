Seguritech transforma liderazgo tecnológico en consciencia social: Ariel Picker

Albergue de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC)

Hay espacios donde la innovación no se mide en algoritmos ni en infraestructura, sino en la capacidad de acompañar, de escuchar y de aliviar; y Ariel Picker, CEO de Seguritech lo sabe, al tiempo que entiende que el verdadero sentido del liderazgo tecnológico yace en poner las capacidades de una empresa al servicio de las causas que más lo necesitan.

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Esa visión cobró forma en el albergue de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC), en la Ciudad de México, donde colaboradores de la compañía líder en soluciones de misión crítica participaron en una jornada de voluntariado que combinó apoyo material y cercanía humana.

En total, la empresa liderada por Ariel Picker entregó 110 kits de higiene personal a familias provenientes de distintos estados del país, muchas de ellas en condiciones de alta vulnerabilidad mientras sus hijos reciben tratamiento oncológico.

Cabe destacar que, en México, el cáncer infantil representa la primera causa de muerte por enfermedad en niñas y niños de entre 5 y 14 años, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

De ahí que, miles de familias deban desplazarse desde entidades como Guerrero, Oaxaca o Veracruz para acceder a servicios médicos especializados, lo que implica una carga económica y emocional considerable.

Por ello, acciones como la realizada por la empresa mexicana adquieren una dimensión que trasciende lo simbólico.

“En Seguritech creemos que la tecnología debe tener un propósito humano. No basta con desarrollar soluciones avanzadas; es fundamental contribuir activamente al bienestar de la sociedad”, señaló Ariel Picker, al subrayar que la responsabilidad social forma parte del ADN de la empresa.

Desarrollo tecnológico y compromiso social

Más allá de la entrega de insumos básicos —como jabón, pasta dental o artículos de cuidado personal—, la jornada incluyó actividades recreativas diseñadas para las y los niños del albergue.

Asimismo, la lectura de cuentos y las dinámicas lúdicas permitieron generar un espacio distinto, donde por un momento el peso de la enfermedad dio paso a la imaginación y la alegría.

Fundada en 1980, AMANC cuenta con más de cuatro décadas de experiencia brindando apoyo integral a menores con cáncer y a sus familias, ofreciendo desde hospedaje hasta acompañamiento psicológico.

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Actualmente atiende a cientos de familias de manera simultánea, sostenida en gran medida por alianzas con el sector privado y la sociedad civil.

Para Seguritech, según lo explicó su CEO, dicha colaboración —realizada en conjunto con Fundación En Movimiento (FEM)— refleja una convicción clara en la que el desarrollo tecnológico y el compromiso social no son caminos paralelos, sino complementarios.

“Lo que buscamos es generar un impacto real, donde cada acción contribuya a mejorar la vida de las personas. Ese es el tipo de innovación que queremos impulsar”, concluyó Ariel Picker.

De modo que, en un entorno donde la tecnología redefine industrias, Seguritech demuestra que su mayor transformación ocurre cuando el conocimiento se traduce en empatía y el liderazgo en actos concretos de solidaridad.