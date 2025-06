7 lugares originales para una primera cita inolvidable

Primera cita Pásala increíble y conoce a tu nuevo amor en un espacio innovador.

Las primeras citas pueden ser una mezcla rara entre nervio, expectativa y una pizca de “¿y ahora qué hacemos?”. Si estás harto de las salidas típicas que terminan en un café sin chispa o en una peli que nadie comenta, estás en el lugar correcto.

La Ciudad de México y los lugares cercanos tienen una oferta inmensa de planes que van mucho más allá de lo básico, y lo mejor es que no necesitas gastar una fortuna para pasarla increíble.

Aquí no hay tips de revista del 2006. Lo que viene es una lista con 7 ideas originales para una primera cita en CDMX que te van a sacar de la rutina y, con suerte, de la soltería. Desde adrenalina pura hasta experiencias sensoriales, todos los planes están pensados para que haya flow, conversación y, por qué no, un segundo encuentro.

1. K1 Speed

Si ambos son extremos y competitivos, nada como acelerar a fondo para dejar los nervios atrás. En K1 Speed CDMX puedes retar a tu cita a una carrera de go karts eléctricos, con ambiente pro, pista indoor y mucho flow.

Desde $380 por carrera individual Tip: Lleguen con tiempo para ver las instrucciones juntos y tomarse fotos con casco antes de correr.

2. ​B-BAT

¿Primera cita con risas garantizadas? Vayan a B-BAT, un spot con jaulas de bateo donde pueden retarse, divertirse y soltar todo el estrés con cada swing.

Desde $360 Recomendación: Ideal para tardes casuales, comer snaks y hasta cerveza

3. Less is More

Si tu cita ama el diseño, la arquitectura y el mood minimalista, Less is More es el lugar ideal en la Roma que parece sacado de Pinterest. Ideal para pláticas profundas, fotos y estar en un espacio lindos juntos. Algo bien.

Entrada libre. Café desde $60 Pro tip: Vayan temprano y aprovechen para caminar por la Roma.

4. Africam Safari

Para los que aman lo inesperado, una escapada rápida a Africam Safari Nocturno en Puebla puede ser el plan más épico para una primera cita. Hay recorridos guiados, linternas, animales exóticos y cero rutina.

$385 entrada general Nota: Revisa las fechas del safari nocturno y prepárate para una date llena de aventura.

5. Escape Rooms México

¿Una cita con suspenso y colaboración? Nada como los cuartos de escape para probar química bajo presión. Puzzles, claves, escenarios y 60 minutos para salir juntos.

Desde $300 por persona Recomendación: Elige una temática que se les antoje a los dos

6. Raven Folks

Para una date chill, pero original, Raven Folks ofrece café, cerveza y una biblioteca enorme de juegos de mesa. Ideal para descubrir si tu cita es team estrategia o solo vino a reírse.

El costo por el uso de su ludoteca es de $50 pesos por persona Tip: Pregunta por recomendaciones de juegos según tu mood (hay para todo nivel)

El plan perfecto no existe… pero esta lista se le acerca

La clave de una primera cita inolvidable en CDMX no está en gastar mucho, sino en elegir un lugar que invite a conectar. Ya sea en unos go karts, bateando, tomando café entre muebles cool o jugando Monopoly, lo importante es crear momentos únicos. Y si no hay chispa, al menos te llevas una buena historia.