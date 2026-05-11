5 errores que cometen los comerciantes al equipar su tienda (y cómo evitarlos)

. .

Renovaste tu local, compraste estantes nuevos y reacomodaste los productos. Pero algo no funciona: los clientes entran, rodean el mostrador y salen sin recorrer la mitad de la tienda. No es mala suerte. Es un error de diseño que se pudo evitar antes de gastar un solo peso en mobiliario.

ANUNCIO

Equipar una tienda de abarrotes o miscelánea es una de las inversiones más importantes que hará un comerciante. También es una de las más fáciles de hacer mal cuando se toma sin planificación. Estos son los cinco fallos más frecuentes y lo que puedes hacer para no caer en ellos.

Error 1: Ignorar el flujo natural del cliente

Cuando un cliente entra a tu tienda, su cuerpo ya sabe a dónde ir. La mayoría de las personas gira hacia la derecha al entrar a un espacio cerrado y sigue una trayectoria perimetral antes de explorar el centro. Si tu distribución no respeta ese recorrido, estás poniendo obstáculos donde debería haber productos.

El error más común es colocar el mostrador justo frente a la puerta de entrada. En una tienda de 40 metros cuadrados, esa decisión puede bloquear el acceso al 30 o 40 % del espacio de exhibición. El cliente ve la caja, toma lo primero que encuentra y sale. Los productos del fondo (generalmente los de mayor margen) nunca llegan a estar frente a sus ojos.

Antes de comprar cualquier pieza de mobiliario, camina tu propia tienda vacía. Entra, gira a la derecha y observa qué encuentras. Ese es el recorrido que hará tu cliente. Diseña la distribución para que ese camino pase por tus productos de mayor rentabilidad, no por la pared trasera o el almacén.

Error 2: No medir el espacio antes de comprar

Este es el error más caro. El comerciante ve una góndola en línea, le parece perfecta, la compra y cuando llega se da cuenta de que tiene 20 centímetros más de alto de lo que su techo con vigas permite, o que deja un pasillo de 60 centímetros donde la norma básica recomienda al menos 90.

Antes de cotizar cualquier mobiliario, necesitas tener estas medidas anotadas: el ancho libre de cada pasillo (mínimo recomendado: 90 cm para que dos personas puedan cruzarse sin incomodidad).

La altura libre de techo, descontando vigas, ductos o lámparas colgantes. Las dimensiones de columnas, pilares o cualquier elemento fijo que interrumpa el espacio. El largo y ancho total del local, dividido por zonas si hay diferencias de nivel o estructura.

Con esos datos en mano, la búsqueda de mobiliario deja de ser una apuesta. Sabes exactamente qué cabe y qué no. Ahorras el tiempo de devolver piezas, el costo del flete de regreso y el retraso en tener la tienda lista.

. .

ANUNCIO

Error 3: Elegir el mobiliario más barato sin considerar la durabilidad

El precio de compra no es el costo real del mobiliario. Un estante de metal delgado sin recubrimiento puede costar un 30% menos que uno de mayor calibre, pero en un ambiente con humedad, cambios de temperatura y carga constante de producto, ese estante puede empezar a oxidarse en seis meses y necesitar reemplazo antes de que haya terminado de pagarse.

Lo que vale la pena evaluar al comparar opciones no es el precio por pieza, sino el costo por año de uso. Para eso revisa el espesor del metal (lo que los fabricantes llaman “calibre”), el tipo de recubrimiento superficial, la capacidad de carga por nivel de repisa y si el sistema es compatible con extensiones o módulos adicionales. Consultar con un fabricante de exhibidores y góndolas para tiendas con trayectoria en el mercado puede darte una orientación más precisa sobre qué especificación técnica corresponde al uso real que le darás en tu local.

La decisión de comprar por precio mínimo casi siempre termina siendo la más cara.

Error 4: Subestimar la importancia de la altura y visibilidad del producto

No todos los niveles de una góndola venden igual. Los estudios de visual merchandising en retail de proximidad son consistentes: los productos colocados a la altura de los ojos (entre 1.20 y 1.60 metros del suelo) generan hasta tres veces más ventas que los mismos productos en los niveles inferiores o superiores.

¿Qué significa esto para una tienda de abarrotes? Que los productos de mayor margen o mayor rotación deben ocupar los niveles medios, siempre. Los de compra por impulso —dulces, chicles, pilas, encendedores— van cerca de la caja, al alcance de la mano mientras el cliente espera. Los de menor rotación, o los que el cliente ya sabe que busca activamente, pueden ir en niveles bajos o altos sin perder demasiado.

Si llenaste tus estantes sin este criterio, no necesitas vaciarlos y recomenzar. Empieza por una categoría, mueve los tres o cuatro productos de mayor margen al nivel de los ojos y observa el resultado en dos semanas. Es el cambio más barato que puedes hacer hoy.

Error 5: No planificar el crecimiento del surtido

Muchos comerciantes compran exhibidores pensando en el surtido que tienen hoy. Seis meses después, cuando añaden una nueva categoría (artículos de limpieza, productos de temporada, botanas de nueva entrada), no tienen dónde colocarlos sin reorganizar toda la tienda desde cero.

La diferencia entre un sistema modular y uno fijo puede ser pequeña en precio inicial, pero enorme en flexibilidad operativa. Un sistema modular permite agregar niveles de repisa, unir módulos lateralmente o reconvertir una góndola de doble cara en dos unidades independientes según cambie el negocio.

Antes de cerrar cualquier compra de mobiliario, pregunta al proveedor si el sistema permite expansión y en qué condiciones. Esa pregunta puede ahorrarte una inversión duplicada en menos de un año.

¿Cómo evitar estos cinco errores desde el principio?

El patrón que tienen en común estos errores es el mismo: decisiones tomadas sin información suficiente antes de gastar. El flujo sin mapear, las medidas sin anotar, el precio sin analizar el costo real, los niveles sin criterio de rotación, la compra sin pensar en el crecimiento.

Todos son prevenibles con un checklist básico antes de cotizar: mide tu espacio, mapea el recorrido del cliente, define qué categorías van en qué niveles y elige mobiliario con la especificación técnica adecuada al uso que le darás.

Si quieres explorar opciones de mobiliario diseñadas para aguantar el uso diario de una tienda, revisar el catálogo de góndolas CAEM para tiendas y supermercados es un buen punto de partida: son sistemas modulares con especificación para retail de proximidad y autoservicio en México.

La inversión en el mobiliario correcto se recupera. La inversión en el equivocado, en cambio, rara vez lo hace.