5 errores que cometen los ingenieros al seleccionar materiales eléctricos industriales

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Un paro no programado en una planta industrial puede costar entre 50,000 y 500,000 pesos por hora, dependiendo del proceso afectado. Según datos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), más del 30 % de las fallas en instalaciones eléctricas industriales tienen origen en una especificación incorrecta de materiales, no en errores de montaje ni en fallas del equipo.

El problema de fondo es que la selección de materiales suele tratarse como un proceso de compras: se busca el precio más bajo, se confirma la entrega y se cierra la orden. En proyectos industriales, esa lógica es insuficiente. La selección de materiales eléctricos es una decisión de ingeniería con consecuencias directas en la vida útil de la instalación, en la seguridad operativa y en el cumplimiento de las normas que regulan la obra.

Este artículo documenta los cinco errores más frecuentes que cometen los ingenieros durante ese proceso, y la forma de evitarlos con una evaluación técnica estructurada desde la etapa de cotización.

Error 1: Ignorar las tolerancias de temperatura y las condiciones ambientales del sitio

La temperatura de operación es uno de los parámetros más subestimados en la selección de conductores y equipos eléctricos. Un cable especificado sin considerar la temperatura ambiente del sitio, la temperatura de régimen permanente del conductor y los picos de carga estacional puede cumplir con el voltaje y la corriente nominales en papel, pero degradarse mucho antes de su vida útil teórica.

La diferencia entre un cable THHW-LS con aislamiento para 75 °C y uno para 90 °C es significativa en condiciones extremas. En instalaciones en canalizaciones expuestas al sol directo en zonas industriales del norte de México, donde las temperaturas ambientales superan los 40 °C en verano, el factor de corrección de ampacidad puede reducir la capacidad del conductor entre un 15 % y un 20 % respecto a las tablas estándar. Una especificación que no contempla ese ajuste genera sobrecalentamiento, disparos por sobrecarga y, en el peor de los casos, incendios por arco eléctrico.

El error no ocurre en la compra: ocurre al inicio del proyecto, cuando el ingeniero especifica materiales a partir de tablas generales sin incorporar las condiciones reales del sitio. La evaluación de temperatura debe incluirse en el protocolo de diseño desde la primera visita de campo, no al momento de elaborar la lista de materiales.

Error 2: No verificar la compatibilidad normativa del material antes de la compra

Adquirir componentes que no cumplen con las normas aplicables al tipo de instalación es uno de los errores con mayor impacto legal y económico.

En México, la NOM-001-SEDE establece los requisitos técnicos para instalaciones destinadas al suministro y uso de energía eléctrica. Su incumplimiento puede derivar en el rechazo del dictamen de la Unidad de Inspección en Instalaciones Eléctricas (UNIEE), en la invalidación del permiso de conexión ante la CFE y, ante un incidente, en responsabilidad civil para el responsable de la obra.

El error más común no es ignorar la existencia de la norma, sino confiar en el nombre comercial del producto sin revisar su documentación técnica. Un interruptor termomagnético puede denominarse industrialmente equivalente a otro, pero tener una capacidad de interrupción real de 5 kA cuando el proyecto exige 10 kA según el nivel de cortocircuito del punto de conexión. Sin el certificado de prueba del fabricante en mano, esa diferencia no es visible hasta que el equipo falla.

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La verificación normativa debe hacerse sobre la ficha técnica y los certificados de prueba (UL, IEC, NOM o NEMA según lo que indique el proyecto), no sobre catálogos de distribuidores. Si el proveedor no puede entregar esa documentación antes de la compra, el material no debe incluirse en la especificación.

Error 3: Subestimar los tiempos de entrega en proyectos con cronograma ajustado

En proyectos de alta demanda (plantas de manufactura, centros de distribución, parques industriales en expansión), el cronograma de obra no tiene margen para atrasos de suministro. Sin embargo, es frecuente que la selección de materiales se cierre con proveedores que ofrecen el precio más competitivo sin confirmar disponibilidad real de inventario ni tiempos de entrega documentados.

Los contratos tipo EPC (Engineering, Procurement and Construction) suelen incluir penalizaciones por día de retraso que oscilan entre el 0,5 % y el 2 % del valor del contrato. Un atraso de dos semanas en la llegada de un transformador de distribución o de un tablero de distribución principal puede representar penalizaciones que anulan por completo el ahorro obtenido en la negociación del precio del equipo.

La evaluación del proveedor debe realizarse con los mismos criterios técnicos que la evaluación del material: disponibilidad de inventario confirmada, tiempos de corte documentados, capacidad para atender pedidos especiales y soporte técnico durante la etapa de compra.

Trabajar con un proveedor de materiales eléctricos industriales que garantice inventario disponible y tiempos de entrega verificables no es un diferenciador menor: en proyectos con cronograma ajustado, es un criterio de selección tan importante como el precio o la especificación técnica del producto.

Error 4: Elegir por precio sin calcular el costo total de instalación

La lógica del precio más bajo como criterio de compra es comprensible bajo presión presupuestal, pero en materiales eléctricos industriales produce el efecto contrario a mediano plazo. Un conductor de calibre inferior al especificado puede cumplir la cotización en papel y generar una caída de tensión superior al 3 % en circuitos ramales (el límite permitido por la NOM-001-SEDE), lo que obliga a redimensionar la instalación antes de que entre en operación normal.

El costo de ciclo de vida del material eléctrico es la métrica correcta para la evaluación: precio de compra más costo de instalación, más mantenimiento proyectado, más probabilidad de reemplazo anticipado. Un interruptor de baja calidad con vida útil real de 18 meses en condiciones de carga industrial frente a uno con capacidad de interrupción certificada y vida útil de 15 años: puede tener un diferencial de compra del 40 %, pero una diferencia de costo total de ciclo de vida superior al 200 %.

Este cálculo rara vez se realiza durante la cotización porque requiere datos que el proveedor estándar no entrega: tasas de falla por modelo, condiciones de garantía técnica, disponibilidad de refacciones y tiempos de reposición. Es información que vale la pena exigir antes de cerrar cualquier orden de compra de componentes críticos.

Error 5: Comenzar a elegir materiales sin un protocolo de evaluación técnica

Los cuatro errores anteriores tienen un denominador común: todos ocurren cuando la selección de materiales se inicia sin un proceso estructurado.

El ingeniero llega a la etapa de cotización con el proyecto avanzado, bajo presión de tiempo, y toma decisiones con la información disponible en ese momento que, generalmente, es insuficiente.

Un protocolo de evaluación técnica no necesita ser extenso para ser efectivo. Cinco criterios aplicados desde la primera visita de campo pueden eliminar la mayoría de los errores descritos aquí:

Temperatura de operación del sitio y factor de corrección de ampacidad aplicable.

Normas técnicas exigibles para el tipo de instalación y nivel de tensión (NOM-001-SEDE, UL, IEC, NEMA según contrato).

Nivel de cortocircuito en el punto de conexión y capacidad de interrupción mínima requerida.

Tiempos de entrega confirmados con el proveedor antes de cerrar la especificación.

Certificados de prueba disponibles para los componentes críticos del proyecto.

Este nivel de rigor técnico no es exclusivo de grandes instalaciones. Una planta mediana de manufactura o un centro de datos regional tiene la misma exposición al riesgo que un proyecto de mayor escala: la diferencia no está en el tamaño, sino en la criticidad del proceso que depende de la instalación.

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¿Cómo elegir los materiales sin correr riesgos?

Los cinco errores reunidos en esta nota no son fallas de conocimiento técnico. Son fallas de proceso: ocurren cuando la selección de materiales se trata como una actividad administrativa en lugar de una etapa de ingeniería.

El costo de corregir un error de especificación en obra (reemplazar conductores ya instalados en canalización, sustituir un tablero que no superó la inspección de la UNIEE, rediseñar un circuito por caída de tensión) es entre 5 y 10 veces mayor que el costo de prevenirlo durante la cotización. El cálculo es directo: el tiempo invertido en una evaluación técnica estructurada se recupera en la primera orden de compra evitada.

Antes de cerrar cualquier requisición de materiales eléctricos para un proyecto industrial, el último paso debe ser contrastar las especificaciones con la ficha técnica del fabricante y verificar la disponibilidad real en inventario.

Para equipos de potencia como transformadores, donde los tiempos de fabricación bajo pedido pueden extenderse entre 8 y 16 semanas, revisar el catálogo de transformadores eléctricos con especificaciones técnicas completas antes de comprometer un cronograma puede determinar si el proyecto cumple o no su fecha de entrega.

La selección de materiales no termina cuando se firma la orden de compra: termina cuando el material instalado opera dentro de los parámetros para los que fue especificado. Todo lo que ocurre antes de esa firma es ingeniería.