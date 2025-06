It’s Balenciaga, bit... Britney Spears y Balenciaga lanzan una colección que fusiona moda y música

Balenciaga presenta nueva línea Esta será parte de la última colección de Demna Gvasalia, quien dejará de ser director creativo de la marca.

Una colaboración que marca tendencia

Britney Spears, ícono indiscutible del pop y la moda de los 2000, se une a Balenciaga en una colaboración que ha sorprendido al mundo. La colección, parte de la serie Balenciaga Music, incluye 12 piezas de edición limitada que capturan la esencia del estilo Y2K con un toque contemporáneo. Desde crop tops con imágenes vintage de Britney hasta gorras con tachuelas y su nombre en azul, cada prenda es un homenaje a su legado.

Moda y música: una combinación explosiva

La colección no solo ofrece prendas de vestir, sino que también incluye una lista de reproducción curada por la propia Britney Spears. Disponible en plataformas como Spotify y Apple Music, la playlist mezcla sus éxitos con canciones que la han inspirado, como “I Have Nothing” de Whitney Houston y “Justify My Love” de Madonna. Además, se lanzaron remixes de “Oops!... I Did It Again” y “Gimme More” realizados por BFRND, esposo de Demna Gvasalia.

El adiós de Demna Gvasalia a Balenciaga

Esta colaboración también marca el cierre de una era para Balenciaga, ya que es la última colección de Demna Gvasalia como director creativo antes de su transición a Gucci. Durante su década en la casa de moda, Demna revolucionó la industria con su enfoque vanguardista y su capacidad para fusionar la alta costura con elementos del streetwear.

Demna Gvasalia Director creativo de Balenciaga, al frente de la Maison por casi diez años.

Con esta colaboración, Britney Spears y Balenciaga no solo celebran la moda y la música, sino que también marcan el fin de una era y el comienzo de nuevas oportunidades en la industria. Una fusión de estilos que promete dejar huella en el mundo del entretenimiento y la moda.