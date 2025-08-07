Daniela Spalla y Esteman llevarán su “Amorío” al Palacio de los Deportes

'Amorío', la "telenovela sonora" de Daniela Spalla y Esteman llega a la Ciudad de México Daniela Spalla y Esteman anunciaron su concierto el 18 de septiembre en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México (Mario Guzmán/EFE)

La cantante argentina Daniela Spalla y el colombiano Esteman anunciaron que presentarán su primer disco colaborativo, Amorío, con un concierto en el Palacio de los Deportes el próximo 18 de septiembre, en lo que será el debut de ambos en ese emblemático recinto.

“(Es) nuestro primer Palacio de los Deportes para los dos, estamos emocionadísimos de compartirlo”, expresó Spalla durante la conferencia de prensa realizada este miércoles. Amorío estará disponible a partir del 28 de agosto y ha sido descrito como una “telenovela sonora” de diez temas, con tintes de cumbia, merengue y dance.

“Un disco que tiene una identidad muy cinematográfica, que le hace un guiño al pasado, un disco que celebra también esas canciones que son casi atemporales”, explicó Esteman, quien definió el proyecto como una celebración del amor en todas sus formas.

El material busca romper con los estereotipos del amor romántico e incluir experiencias diversas, tanto emocionales como identitarias. “Para nosotros era importante hablar de lo que es el amor en su totalidad, en sus distintas expresiones, de sus distintas orientaciones e identidades”, añadió Spalla.

En el escenario, los artistas planean interpretar sus canciones a modo de obra de teatro, con una estética que combinará música, narrativa y elementos cinematográficos. “Y los que nos conocen saben que nos gusta dar shows que se recuerden”, aseguró Esteman.

Como guiño a dúos históricos del pop iberoamericano —como Miguel Bosé y Ana Torroja, o Fito Páez y Spinetta—, Amorío marca el inicio de una etapa compartida, aunque ambos artistas planean seguir sus carreras solistas tras esta experiencia.

Estos artistas ya han colaborado antes con notable éxito en “Te Alejas Más de Mí”, que suma más de 50 millones de reproducciones en YouTube, una canción imperdible para el corazón roto.

Daniela y Esteman son de esos artistas que no le temen experimentar. Cada quien desde su trinchera ha logrado construir universos sonoros que suenan distintos, pero que se entienden cuando se juntan.

Amorío llega como una apuesta fresca, nostálgica y melodramática que, más allá del show, parece querer quedarse en el corazón del público mexicano.