Lip Oil, Gloss o Bálsamo: ¿Cuál te conviene según tu estilo y necesidades?

Por Areli Méndez C.
¿En qué se diferencian realmente?

  • Bálsamo labial: el clásico infalible. Textura densa (barra o sólido), con ingredientes como cera de abejas, manteca de karité o vaselina, que crean una barrera protectora. Ideal para labios resecos, frío o viento.
  • Lip oil (aceite labial): celeb favorito por una razón. Fluido ligero, no pegajoso, con aceites como jojoba, argán o rosas silvestre. Nutre, suaviza y aporta un brillo jugoso sin sensación pegajosa.
  • Gloss: brillo máximo. Textura más espesa, a veces pegajosa, con pigmentos que intensifican el color y realzan volumen, pero con poca hidratación. Perfecto para looks glam, no como tratamiento.

¿Cuál iría más contigo?

  • Bálsamo labial: Hidratación profunda y protección
  • Lip oil: Nutrición ligera con brillo
  • Gloss: Brillo impactante y color

¿Por qué todos hablan del lip oil?

  • Híbrido estrella: combina hidratación y beauty, casi como skincare embotellado.
  • Ingredientes que cuidan: aceites botánicos, antioxidantes, a veces ácido hialurónico o vitamina E.
  • No todos son iguales: si tienes labios muy agrietados o sensibles, mejor usar productos tipo vaselina.
Tips de uso pro

  • Usa bálsamo como base profunda en climas extremos.
  • Opta por lip oil en el día a día para sensación fresca y satinada.
  • Aplica gloss sobre cualquier base si quieres ese efecto espejo glam.
  • Hidrata y exfolia para obtener un resultado impecable sobre labios sanos y cuidados.
  • Ojo con el sol: muchos gloss o lip oils pueden actuar como lupa y magnificar daño solar; considera usar productos con SPF labial de al menos 30 cada dos horas.
