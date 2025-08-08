Regresa a clases con un cabello brillante y saludable con estos tips

Regresa a clases con un cabello suave y brillante.

Volver a clases no solo es desempolvar la mochila y comprar cuadernos nuevos, también es el momento perfecto para renovar tu look y regresar con todo el estilo, empezando por tu cabello.

ANUNCIO

Porque sí, el cabello también merece prepararse para la rutina escolar, sobrevivir a madrugar, estar recogido y seguir viéndose espectacular en los tiempos libres. Así que si quieres que tu pelo brille más que nunca, aquí te van los mejores tips para que tu regreso a clases sea tan radiante como saludable… al menos, capilarmente hablando.

1. Sécalo bien antes de enfrentar el caos escolar

Nada de peinar con el pelo mojado: deja que se seque al aire mientras preparas tu mochila o usa secadora con protector térmico para evitar humedad atrapada, malos olores y daño capilar.

2. Elige productos “nobles” que cuiden tu melena durante clases y tareas

Opta por geles o sprays con aceites naturales (como linaza o argán), que fijan sin resecar, y te permiten llegar con estilo a todas tus clases.

3. Da un respiro a tu pelo después del primer día

Al terminar la jornada, deshaz los peinados con delicadeza usando un spray anti‑frizz en lugar de jalar liguitas o pasadores. Recupera suavidad y evita puntas quebradas.

4. Mascarilla semanal: tu secreto para un pelo suave y fuerte

Dedica un par de minutos cada semana a aplicar una mascarilla hidratante que recupere brillo, fuerza y frescura. ¡Tu cabello te lo agradecerá durante todo el trimestre!

Regresa a clases con un cabello suave y brillante (Stevica Mrdja)

Tips extras para elevar tu rutina capilar