Regresa a clases con un cabello brillante y saludable con estos tips

Volver a clases no solo es desempolvar la mochila y comprar cuadernos nuevos, también es el momento perfecto para renovar tu look y regresar con todo el estilo, empezando por tu cabello.
Porque sí, el cabello también merece prepararse para la rutina escolar, sobrevivir a madrugar, estar recogido y seguir viéndose espectacular en los tiempos libres. Así que si quieres que tu pelo brille más que nunca, aquí te van los mejores tips para que tu regreso a clases sea tan radiante como saludable… al menos, capilarmente hablando.
1. Sécalo bien antes de enfrentar el caos escolar
Nada de peinar con el pelo mojado: deja que se seque al aire mientras preparas tu mochila o usa secadora con protector térmico para evitar humedad atrapada, malos olores y daño capilar.
2. Elige productos “nobles” que cuiden tu melena durante clases y tareas
Opta por geles o sprays con aceites naturales (como linaza o argán), que fijan sin resecar, y te permiten llegar con estilo a todas tus clases.
3. Da un respiro a tu pelo después del primer día
Al terminar la jornada, deshaz los peinados con delicadeza usando un spray anti‑frizz en lugar de jalar liguitas o pasadores. Recupera suavidad y evita puntas quebradas.
4. Mascarilla semanal: tu secreto para un pelo suave y fuerte
Dedica un par de minutos cada semana a aplicar una mascarilla hidratante que recupere brillo, fuerza y frescura. ¡Tu cabello te lo agradecerá durante todo el trimestre!
Tips extras para elevar tu rutina capilar
- Masaje al cuero cabelludo: solo con las manos, activa la circulación y cuida tus folículos, sobre todo en época de regreso a clases.
- Champú clarificante 1–2 veces por semana: ideal para eliminar residuos de productos, cloro o suciedad del regreso a la rutina escolar.
- Lava según tu tipo de cabello:
- Cabello graso: cada dos días (o usa champú seco entre lavados).
- Cabello seco o normal: cada dos o tres días para mantener hidratación.
- Ducha con agua templada y aceites antes de actividades acuáticas: evita daños causados por el cloro o el sol (ideal si entras en actividades extraescolares como natación).
- Usa acondicionador en puntas para mantener brillo, suavidad y evitar el encrespado.
- Si quieres un anti‑frizz viral sin complicarte, prueba un acondicionador sin aclarado en spray tipo “10 en 1” —reparación, brillo, volumen y más— sin gastar una fortuna.