Pinterest México fortalece la comunidad creativa con su evento Building Bridges

Building Bridges

En las oficinas de Pinterest México, Building Bridges reunió a creadores, expertos e influencers para hablar sobre la importancia de la inclusión y las oportunidades en la plataforma. Uno de los principales enfoques fue “Por qué y cómo crear en Pinterest”, donde se presentaron las herramientas y recursos que Pinterest ofrece para que tanto creadores individuales como pequeñas empresas puedan desarrollar su presencia y potenciar su contenido.

Destacó también la presentación del Fondo de Inclusión de Pinterest en colaboración con Parcia.Co, un programa diseñado para apoyar a nuevos creadores mediante recursos educativos, apoyo financiero y oportunidades de crecimiento que fomentan la diversidad y la equidad en la industria creativa.

Moda y belleza inclusiva: un panel con impacto social

Uno de los momentos más destacados fue el panel “Moda y Belleza Inclusiva: Más allá de las etiquetas”, que contó con la participación de la influencer Arhe Molina y Rosa María Sánchez Maldonado, titular de la CANIPEC. Ambas compartieron su visión sobre la importancia de derribar barreras en la industria, promoviendo una moda y belleza que sea representativa de todas las identidades, cuerpos y estilos.

Además, representantes del medio digital Malvestida, fundado en México en 2016, ofrecieron una mirada fresca y propositiva sobre cómo la moda y la belleza pueden ser un vehículo para la inclusión real, reforzando el compromiso social de las marcas y creadores en este ámbito.

Nuevas herramientas y una mini expo para la inspiración

Building Bridges también sirvió como plataforma para presentar las últimas actualizaciones y formatos de Pinterest dirigidos a creadores y marcas. Estas novedades buscan facilitar la creación de contenido dinámico y personalizado, mejorando la interacción con las audiencias y ampliando las posibilidades de crecimiento dentro de la plataforma.

Como cierre, el evento incluyó la mini expo “Moda en Grande”, que contó con nombres como “Wide On Fire”, “Papaya MX”, “Rodas”, etc. Una muestra que puso en evidencia cómo la industria está evolucionando hacia propuestas más inclusivas, accesibles y diversas. Esta exposición permitió a los asistentes apreciar desde diseños hasta iniciativas que representan el cambio hacia un sector más abierto y representativo.

Con Building Bridges, Pinterest México reafirma su compromiso con la inclusión y el fortalecimiento de la comunidad creativa local, abriendo caminos para que más voces tengan espacio y visibilidad en el mundo digital y más allá.