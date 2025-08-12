Big Jimmy’s: Un reino gastronómico que llega para revolucionar la comida rápida

Big Jimmy's Pizza Foto: Cortesía

En busca de crear una propuesta más atractiva y deliciosa del platillo favorito del Reino de Pizzemburgo, Big Jimmy decidió hacer las mejores y más grandes pizzas del Reino, ganando en poco tiempo mucha popularidad y afecto, lo cual lo posicionaron como el “Rey de Pizzemburgo”, y así nace esta gran historia de emprendimiento y liderazgo.

ANUNCIO

Historia

En esa gran hazaña, Guillermo Pérez Verduzco y Domínguez, Fundador y CEO, desarrollo lo que inicialmente era solo una idea. Sumando posteriormente talentos como Alan Ramos, pieza clave del área de finanzas; Eduardo Santillán, Director de Operaciones, y Javier Sánchez, liderando el área comercial. Big Jimmy´s nace con un objetivo principal, crear un producto de excelente calidad y gran porción.

Proyecto Big Jimmy's Pizza Foto: Cortesía

Sus operaciones inician en Ciudad de México a finales del 2023, como muchos emprendimientos con muy poco presupuesto, un solo horno, 80 kilos de queso, pero con los ingredientes más importantes: mucho entusiasmo y con propósito establecido y muy claro, convertirse en la pizzería favorita por y para los mexicanos. Guillermo Pérez Verduzco y D. afirma que gracias al esfuerzo y la fe de que Big Jimmy’s se convirtiera en un reino de sabor, ahora la producción ha superado las expectativas, “hoy ocupamos más de 3,000 kilos de queso y vendemos más de 9,000 pizzas por unidad cada mes, con hornos de última generación, desarrollados para la marca”.

La grandeza que los hace diferentes En un mundo donde la comida rápida especialmente en pizzas ofrece una gran variedad de productos y propuestas, los creativos de Big Jimmy’s marcan la diferencia “tal como su nombre lo revela tenemos la BIG pizza más grande del mercado, con precios muy competitivos y una calidad incomparable. Contamos con productos como postres y helado en cono que nos diferencian del resto de las pizzerías”, aseguró su fundador.

Otro de los puntos característicos es el servicio de entrega express basado en la predicción de consumo con IA para la producción de los productos en el momento correcto, entregando al cliente de esta forma un producto listo para llevar y siempre fresco. Valor de la marca Entrados en temas de negocios la marca Big Jimmy’s se ha posicionado como una de las más rentables en territorio mexicano, ya que a decir de sus ejecutivos esta franquicia es tan versátil que permite llegar a todos los consumidores con gran facilidad lo que la hace una marca de las más explosivas del mercado, pues a través de ella se promueve la convivencia familiar y con amigos creando una agradable experiencia a la hora de comer.

“Son varios puntos en los que trabajamos que aumentan el valor de la marca como la innovación de productos para nuestro menú, buscar ubicaciones estratégicas para estar cada vez más cerca de lema de la franquicia es ofrecer rapidez, calidad y precio, con valores como la excelencia, pasión, honestidad y orientación al cliente, asegura el CEO de la marca. Un modelo de negocio en constante crecimiento “Invertir en Big Jimmy’s es apostar por un modelo de negocio probado, expansión constante y una operación eficiente.

Pizzería Big Jimmy's en CDMX Foto: Cortesía

“Quienes se suman a nuestra marca acceden a un sistema estructurado, con respaldo operativo, soporte estratégico y un compromiso con el crecimiento mutuo”, indican. “El Retorno de inversión está calculado de 22 a 24 meses, depende el modelo de unidad de negocio, que va desde un local en Food Court hasta una tienda con estacionamiento y Drive Thru a pie de calle”, indicó Eduardo Santillán.

De las principales características que tiene la marca es que además de ser un negocio rentable, pueden esperar formar parte de la expansión de lo que ya es Big Jimmy’s, una gran marca orgullosamente 100 por ciento mexicana, con alma y propósito. A decir de Alán Ramos, actualmente la proyección de expansión de Big Jimmys apunta al corto plazo a la apertura de cinco sucursales más antes de terminar el año, a mediano plazo la expansión a más regiones del país, para posteriormente tener presencia a nivel nacional, lo cual brinda mayores expectativas positivas para los inversionistas.

¿Quiénes pueden ser parte de la gran familia Big Jimmy’s? A decir del director de operaciones no hay un perfil en especial para ser inversionistas, “en la compañía brindamos el soporte necesario para facilitar el desarrollo y operación a nuestros inversionistas. Desde el estudio, la elección de la ubicación mediante un estudio de mercado, la puesta en marcha de las sucursales, el seguimiento y respaldo en operación del mismo”. Si quieres saber más de Big Jimmy’s ingresa a su sitio: bigjimmys.com.mx