El Laboratorio de IA e I+D de KogniVera en Bengaluru ya es una realidad. Y México encabeza la lista.

. .

Bengaluru, India – 29 de abril de 2026 – Los servidores están en marcha. Las pizarras, repletas de diagramas. Y la máquina de café ya ha vivido su primera noche en vela.KogniVera anuncia que su laboratorio especializado en IA e I+D en Bengaluru está oficialmente operativo. No se trata de una simple expansión de oficinas; es una instalación diseñada con un único propósito: desafiar lo que hoy funciona para construir lo que será indispensable mañana. ¿Qué está sucediendo dentro del laboratorio? Actualmente, los equipos trabajan en cuatro ejes técnicos que definirán la próxima ola de la IA aplicada: • • • • Visibilidad en entornos reales mediante infraestructura existente: Percepción inteligente que optimiza recursos y acelera los tiempos de respuesta. Sistemas predictivos adaptativos: Modelos diseñados para entornos caóticos, capaces de operar con alta eficacia incluso con datos limitados. IA explicable desde el diseño: Razonamiento transparente que garantiza confianza, capacidad de auditoría y rendición de cuentas. Arquitecturas de memoria temporal: IA capaz de rastrear patrones históricos para detectar lo que un análisis aislado no logra percibir. México no es un plan secundario. Es la primera parada.

ANUNCIO

. .

Aunque el laboratorio tiene su base en Bengaluru, su primer campo de pruebas estratégico es México. KogniVera ha reforzado su operación en territorio mexicano durante meses, ajustando sus primeros prototipos a las condiciones específicas del mercado local. En México se prueba y se escala; el ciclo de retroalimentación ocurre en horas, no en meses.

Sectores como el retail y los servicios financieros serán los primeros en implementar estas soluciones, aunque la arquitectura de estos sistemas está diseñada para ser agnóstica y adaptable a cualquier región. Más allá del despliegue de GPUs y capas de orquestación, el enfoque es pragmático: rendimiento real sobre perfección teórica. “No abrimos este laboratorio para acumular artículos académicos”, señaló Kamlesh Sharma, CEO de KogniVera. “Lo abrimos porque la brecha entre la IA académica y la IA operativa sigue siendo vergonzosamente grande. La mayoría de los modelos se desmoronan al enfrentarse al piso de una tienda abarrotada o a un registro contable caótico.

Esa brecha es nuestro territorio. Cada colaborador en el laboratorio conoce la misión: si tu solución no sobrevive a un martes por la tarde en un supermercado mexicano o a una alerta de fraude nocturna en un banco regional, no sale de este edificio. Punto”. El Laboratorio de IA e I+D de KogniVera ha abierto oficialmente la recepción de solicitudes para alianzas estratégicas, proyectos piloto y colaboraciones selectas de investigación. Sobre KogniVera KogniVera transforma la evolución digital en resultados medibles, aplicando inteligencia artificial a desafíos complejos en el retail y las finanzas. Con una sólida experiencia en el sector, certificación ISO/IEC 27001:2022 y una presencia global en expansión que abarca India, México y Estados Unidos, la compañía convierte la investigación avanzada en acciones de impacto real.