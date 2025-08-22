Frigidaire regresa al mercado mexicano con tecnología pensada para el día a día

Frigidaire fortalece su presencia en el mercado mexicano con una nueva apuesta centrada en la funcionalidad que mejora la vida diaria. Inspirada en su campaña global, la marca invita a los consumidores a atreverse a disfrutar más con soluciones prácticas que simplifican su rutina.

En esta etapa, la marca se incorpora al portafolio de Liverpool, consolidando una alianza estratégica que busca acercar al consumidor productos diseñados para durar. Con una propuesta renovada, Frigidaire responde a las necesidades de un mercado cada vez más exigente, donde la decisión de compra se basa no solo en el precio, sino también en la durabilidad, el diseño y la eficiencia.

Para la marca americana, México es uno de los mercados más relevantes en el mercado de electrodomésticos de América Latina por su tamaño, dinamismo y en donde los consumidores buscan marcas que combinen innovación, confianza y cercanía.

Frigidaire, con más de 100 años de historia, combina productos duraderos con innovación, justo lo que hoy buscan los hogares mexicanos. La marca nació en 1918 y fue la primera en crear un refrigerador eléctrico autónomo, un avance que transformó la forma de conservar los alimentos en casa. Desde entonces, su historia ha estado ligada a soluciones prácticas, larga vida útil y funcionalidad real en la vida diaria.

“México es diverso, exigente y con un fuerte vínculo emocional con el hogar. Relanzar aquí no solo es un paso comercial, es una apuesta por volver a conectar con las familias que nos recuerdan y también con nuevas generaciones que buscan funcionalidad y diseño”, menciona Hugo Martínez, Commercial Director de la marca para North Latin America (NoLA).

Frigidaire regresa con un portafolio diseñado para adaptarse a las necesidades reales del hogar mexicano, desde refrigeradores que prolongan la frescura de los alimentos hasta un 30% más, horneado al vapor que mejora la textura y el sabor de los platillos, lavavajillas de alto rendimiento, con ahorro de agua y mejor limpieza, programas automáticos en pequeños electrodomésticos, con hasta 15 recetas preconfiguradas y una reducción del impacto ambiental de hasta un 67% en comparación con generaciones anteriores.

La marca eligió a Liverpool como aliado estratégico para fortalecer su presencia en México, debido a su alcance nacional, su cercanía con el consumidor y capacidad de ofrecer una experiencia de compra cuidada. Su modelo omnicanal permite conectar con el usuario tanto en el piso de venta como en plataformas digitales, combinando exhibición física, asesoría especializada y entrega eficiente.

Los consumidores podrán experimentar de primera mano los beneficios del producto y visualizar cómo se integran de forma natural a su cocina. Tanto Frigidaire como Liverpool están trabajando para crear espacios donde la experiencia Frigidaire se viva, no solo se vea.

Este relanzamiento se alinea con la campaña global “Atrévete a disfrutar más”, que promueve tecnología útil para la vida diaria. Destaca beneficios reales como conservar los alimentos por más tiempo, cocinar con mejor textura gracias al horneado al vapor y lavar con eficiencia energética, todo bajo una narrativa coherente de innovación funcional.

“La tranquilidad en casa también está en tener electrodomésticos que funcionan bien, que no fallan, que resuelven sin complicar. Frigidaire es sinónimo de confianza segura; está ahí, cumple su función, y permite que las familias se enfoquen en lo que realmente importa”, comenta Hugo Martínez.

La marca llega en un momento donde el consumidor mexicano tiene nuevas expectativas, ya no se deja llevar por lo aspiracional, quiere saber cómo se limpia, cuánto ahorra, qué pasa si algo falla. Frigidaire busca ser esa respuesta estable en medio del ruido, no como una novedad, sino como una marca que cumple lo que promete y sin complicaciones; como una marca que invita a atreverse a disfrutar más, viviendo mejor con menos esfuerzo.