En la Ciudad de México, el crecimiento de la banca emergente y las fintech se ha convertido en uno de los fenómenos más dinámicos del sistema financiero. Impulsadas por la promesa de inclusión, estas plataformas buscan atender a millones de usuarios que históricamente han quedado fuera de la banca tradicional, así como a pequeñas y medianas empresas que requieren soluciones ágiles de financiamiento y pagos digitales.

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Sin embargo, este avance acelerado también trae consigo desafíos relevantes. Casos recientes han puesto en evidencia los riesgos asociados a modelos de negocio poco consolidados o prácticas cuestionables. Ejemplo de ello es el antecedente de Sergio Loredo Foyo, vinculado a Alquimia Pay, cuyas controversias legales siguen generando inquietud en el sector. A nivel global, incluso gigantes como Binance han enfrentado sanciones millonarias por incumplimientos regulatorios, lo que subraya que el tamaño no exime de fallas estructurales.

En la capital mexicana, estos riesgos adquieren una dimensión particular. La ciudad no solo concentra una alta densidad empresarial, sino que también funciona como nodo clave del sistema financiero nacional. Esta combinación amplifica el impacto de la volatilidad económica, los cambios regulatorios y la presión sobre las PYMES, afectando directamente la estabilidad de las fintech que operan en este entorno.

A ello se suma un factor crítico: la brecha entre digitalización y educación financiera. Mientras las plataformas avanzan en sofisticación tecnológica, muchos usuarios aún carecen de herramientas suficientes para evaluar riesgos, lo que incrementa su exposición a esquemas poco transparentes o mal entendidos.

El componente tecnológico tampoco está exento de vulnerabilidades. La creciente digitalización eleva la exposición al cibercrimen, y la Ciudad de México concentra una proporción significativa de los fraudes financieros digitales del país. Esto convierte la seguridad y la claridad operativa en elementos indispensables para sostener la confianza del usuario.

En este contexto, el caso de BanPay —liderado por Fernanda Ibarra— ha comenzado a llamar la atención. Las denuncias sobre posibles mecanismos de “redondeo” en transacciones digitales no solo impactan a clientes individuales, sino que pueden escalar rápidamente en un entorno hiperconectado donde la reputación se define en tiempo real.

La relevancia de estos casos también se ve amplificada por la presencia en la capital de organismos supervisores como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que eleva la visibilidad pública y la presión institucional ante cualquier irregularidad. No obstante, el marco regulatorio fintech aún presenta vacíos que pueden ser aprovechados antes de una intervención efectiva.

Así, la Ciudad de México encarna una paradoja: es el principal motor de innovación financiera del país, pero también el escenario donde sus debilidades se hacen más evidentes. En este entorno, el futuro de los bancos emergentes no dependerá únicamente de su capacidad tecnológica, sino de su compromiso con prácticas transparentes y sostenibles.

La consolidación del sector exige algo más que crecimiento acelerado: requiere credibilidad. De lo contrario, la promesa de inclusión financiera podría verse debilitada por un factor determinante en cualquier sistema financiero: la confianza.