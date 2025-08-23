Disney Store llega a México: Giovanna Ajas y Carlos García revelan la magia detrás de su apertura

Apertura Disney Sore en Perisur Foto: Fernando Huacuz

Una alianza que hace historia

La llegada de la primera Disney Store en Latinoamérica no es un hecho menor. México se convierte en la puerta de entrada para este concepto, un espacio inmersivo que combina Disney, Pixar, Marvel y Star Wars en un mismo lugar. La inauguración, realizada en alianza con Liverpool, marca un parteaguas en el retail nacional y representa, según sus protagonistas, mucho más que una simple apertura de tienda: es el inicio de una experiencia cultural y comercial que acerca la magia de Disney a las familias mexicanas.

“Estamos muy felices de haber encontrado esta alianza virtuosa”, comenta Giovanna Ajas, Senior Manager de Marketing para The Walt Disney Company México. “Liverpool es el retailer con la mejor reputación, muy interesado en llevar creatividad, innovación y experiencias al cliente. A nosotros, como Disney, nos encanta contar historias y generar trascendencia en el consumidor mexicano. Encontrarnos ha sido motivo de celebración”.

Por su parte, Carlos García, Subdirector de Marcas Boutique en Liverpool, subraya el orgullo que significa albergar este concepto: “El hecho de que una marca como Disney quiera estar con nosotros nos llena de satisfacción. Para Liverpool, representa un parteaguas. Desde hace 12 años mantenemos una relación estrecha con Disney, pero ahora este paso consolida esa confianza y proyecta un futuro aún más ambicioso”.

El visitante que cruce las puertas de la tienda no encontrará un espacio convencional, sino un recorrido inmersivo en el que cada zona recrea universos emblemáticos. Desde el cuarto de Andy de Toy Story hasta una sección dedicada a Spider-Man, pasando por colecciones exclusivas de princesas, todo ha sido diseñado para transportar al consumidor a las historias que han marcado generaciones.

Conectar con todos los públicos

Uno de los ejes más importantes de este proyecto es la capacidad de la tienda para conectar con personas de todas las edades. Disney no se limita a un solo grupo demográfico: su narrativa ha sabido trascender generaciones, y la tienda en México es prueba de ello.

“Nos dedicamos a contar historias, y esa parte significa conectar de diferentes maneras con cada persona”, explica Ajas. “Cómo te identificas con Miguel de Coco, cómo te reconoces en Woody, o cómo disfrutas llevarte a casa una pijama que te recuerda tu película favorita. La tienda es ese punto final de contacto con nuestras historias, después de verlas en cine o streaming, y así logramos resonar con el público”.

Para Liverpool, el proyecto es un complemento perfecto a la estrategia que ya tenían con corners temáticos y experiencias como el Animation Café, un espacio que también invita a vivir la magia Disney a través de la gastronomía. “Claro que el propósito fue acercar la marca a las familias mexicanas”, señala García, “pero no solo eso. Queremos que la experiencia se viva en múltiples niveles: desde visitar esta boutique hasta disfrutar un café inspirado en Disney. Es la manera de demostrar que la marca puede vivirse de muchísimas formas en México”.

El hecho de que los fans ya no tengan que viajar a Estados Unidos para acceder a productos oficiales es otro aspecto que enorgullece a ambas partes. “Es acercar la magia de Disney a las familias mexicanas sin necesidad de salir del país”, subraya García. “Y hacerlo con una experiencia oficial, cuidada y auténtica”.

Retos, coleccionismo y un futuro prometedor

La apertura de un espacio de esta magnitud no estuvo exenta de desafíos. Sin embargo, Ajas prefiere hablar de oportunidades: “El verdadero reto fue contenernos. Queríamos traer absolutamente todo: cada franquicia, cada producto, cada experiencia. Liverpool es un apasionado del retail y nosotros de nuestros contenidos, pero había que elegir qué sí y qué no, para que el resultado fuera armónico y especial”.

Esa curaduría cuidadosa se refleja en la selección de productos exclusivos que no podrán encontrarse en ningún otro retailer mexicano. Desde la zapatilla conmemorativa del 75 aniversario de Cenicienta, hasta colecciones únicas de Star Wars o ediciones limitadas de princesas, la tienda se perfila también como un destino para coleccionistas.

“Tenemos artículos que son verdaderas joyas”, asegura Ajas. “Sabemos que muchos fans están atentos a esos lanzamientos que solo podrán conseguir aquí. Esa es una de las razones por las que este proyecto es tan relevante: la tienda se convierte en un punto de encuentro para fanáticos y coleccionistas”.

Uno de los artículos más esperados, según García, son las icónicas orejitas de Disney: “Esperamos que se conviertan en uno de los productos estrella, porque representan ese momento especial en el que cualquier persona, al ponérselas, siente la magia de Disney”.

Más allá de los productos, ambos ejecutivos coinciden en que la tienda también abre una nueva etapa para la industria del entretenimiento y el retail en México.

La historia no termina aquí. Ajas adelantó que el próximo 5 de septiembre abrirá una nueva Disney Store en Metepec, lo que confirma la expansión del concepto y el interés por llevarlo a más regiones del país.

En palabras de los entrevistados, si hubiera que definir esta apertura en una frase sería: “magia y experiencia”. Un concepto que resume lo que significa Disney y lo que ahora podrán vivir miles de familias mexicanas sin tener que salir del país.