MAJA® SPORTSWEAR abre su quinta tienda en Monterrey y expande su presencia en el Norte del país

Inauguración tienda MAJA Sportswear en Monterrey Foto: Cortesía

MAJA® SPORTSWEAR, la marca mexicana que celebra el espíritu aventurero y activo de México, anuncia con entusiasmo la apertura de su tienda número 77 en el centro comercial Plaza Fiesta San Agustín, en Monterrey, Nuevo León.

Esta inauguración, que se llevó a cabo el jueves 14 de agosto, forma parte del ambicioso proyecto de expansión de la marca, que tiene como objetivo alcanzar las 100 tiendas a nivel nacional. Monterrey siempre ha sido el escenario perfecto para continuar esta travesía: un destino vibrante, con energía única.

“Monterrey es una ciudad clave para MAJA®. Su energía, dinamismo y espíritu emprendedor se alinean perfectamente con nuestro ADN. Estamos muy contentos de fortalecer nuestra presencia aquí con esta nueva tienda”, comentó Francisco Aguilar, director comercial.

Con esta apertura, MAJA® reafirma su compromiso con el norte de México, una región que destaca por su carácter, su energía emprendedora y un estilo de vida vibrante, donde la moda funcional y el alto rendimiento forman parte de la rutina diaria. La nueva tienda en Plaza Fiesta San Agustín se suma a las ya establecidas en Esfera, Paseo La Fe, Punto Valle y Cumbres, consolidando así cinco puntos de venta en Nuevo León. Con esta presencia, la marca fortalece su vínculo con una zona donde su filosofía y el estilo de vida local se entrelazan de manera natural.

“Esta nueva tienda no solo representa un punto de venta más, sino una invitación abierta a vivir la experiencia MAJA®: una marca mexicana hecha con orgullo, calidad y mucho corazón”, agregó Aguilar.

Actualmente, MAJA® SPORTSWEAR cuenta con más de 74 tiendas en todo México y una creciente presencia en plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Liverpool y Coppel, acercando su propuesta a más personas que valoran el diseño funcional, el movimiento y la autenticidad.

Visita la nueva tienda MAJA® SPORTSWEAR en Plaza Fiesta San Agustín, Av. Diego Rivera 1000, Zona San Agustín, 66260 Monterrey, N.L.