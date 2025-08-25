Terraza Shangrila: el punto de encuentro que está marcando la pauta en San Ángel

Terraza Shangrila: el nuevo spot top en San Ángel, CDMX

Un rincón del sur con latido oriental

La oferta octurna dentro de la CDMX es cada vez más competitiva. El mundo de bares, antros y terrazas, ofrece una gama gigantesca para todos los gustos y bolsillos; sin embargo, todos sabemos que hay lugares que dejan que la experiencia hable por sí sola y se vuelven un “sí o sí” que tienes que conocer.

ANUNCIO

Terraza Shangrila, ubicada en San Ángel, pertenece a una categoría única en su tipo: la mezcla del concepto y el cuidado ideal por mantener una experiencia 360 en todo momento, la vuelve única.

Su horario, de jueves a domingo de 7:00 p.m. a 2:00 a.m., está diseñado para todo tipo de plan: un after para después de la oficina, una cita improvisada con amigos o esa salida que necesita precopeo y termina en una de las mejores noches del mes.

Sabores que no solo prometen, cumplen

Olvídate de cartas kilométricas con nombres imposibles. En Terraza Shangrila los cocteles están hechos con precisión e innovación, sin rebuscamientos innecesarios, pero eso sí, siempre muy nice.

Terraza Shangrila: el nuevo spot top en San Ángel, CDMX

Su carta de vinos cuenta con los clásicos de cualquier lugar, pero también con botellas y propuestas creativas para los paladares más fancy.

La comida sigue el mismo espíritu: porciones competentes, sabores pensados para compartir y ese toque que convierte un simple acompañamiento en parte fundamental de la experiencia. Ideal para quienes saben que una buena charla siempre mejora con algo rico al centro de la mesa.

Terraza Shangrila: el nuevo spot top en San Ángel, CDMX

La fluidez entre la combinación de sabores y el buen gusto en la oferta son un distintivo que garantiza disfrutar, desde lo más básico, hasta un proceso más elaborado. Si eres fan de la comida oriental, este será un spot que estará entre tus favoritos.

Terraza Shangrila: el nuevo spot top en San Ángel, CDMX

Música que conecta

Si algo distingue a Terraza Shangrila es su propuesta musical. Los DJs residentes saben leer el mood con maestría, creando una atmósfera que engancha en todo momento y en sintonía con lo que sucede en cada mesa.

Desde los hits más actuales, hasta los clásicos de los 90 y 2000, conforme avanza la noche, lo que menos hay aquí es rutina. Su combinación de humo, luces láser y la decoración integral del lugar no solo te ofrecen una noche de antro cool, te llevan por una experiencia envolvente de fiesta y sorpesas.

Happenings únicos

Más allá del ambiente, los shows de Terraza Shangrila son un imán para quienes buscan razones para volver. El paseo de un león tradicional acompañando la entrega de alguna botella, el baile de algunas geishas y la presentación de un misterioso performance tradicional, son parte de la identidad del lugar.

ANUNCIO

Esa mezcla de buena vibra, servicio impecable y precios ad hoc al lugar, harán que no solo regreses, sino que recomiendes el spot como un secreto bien guardado del sur de la ciudad.

Dato:

Al llegar al lugar, notamos con la alerta puntual del personal de seguridad en la recepción, lo que te da una sensación de tranquilidad para disfrutar tu noche.

Posteriormente, hicimos el check-in de nuestra reservación y fuimos recibidas por Anna y Raymundo, personal al frente de la coordinación interna de Shangrila, quienes, además, nos orientaron en todo momento respecto al concepto del lugar.

El consumo irá de acuerdo con tus gustos y nivel de fiesta. En Destino C vivimos la experiencia completa de una salida promedio para dos personas, en donde tuvimos la oportunidad de ser atendidas por Marco, un mesero que no solo tomó nuestra orden, sugirió, interactuó y recomendó de forma extraordinaria las mejores opciones para degustar:

Alimentos:

Yakimeshi Mixto: $279

Salmón Glaseado: $369

Pulpo a la Parrilla: $389

Bebidas:

Slipper Japonés: $279

Quédate a mi Lado: $279 x2

Buena Noche: $279

Macallan 12 años: $379

Toki: $259

Dando una cuenta total de: $2,791 MX.

A pocos días de haber inaugurado, ya cuentan con un público cada vez más fiel, Terraza Shangrila pinta para consolidarse como un espacio donde todo fluye con naturalidad. Es el tipo de sitio donde uno se siente cómodo desde que cruza la puerta, y eso, en una ciudad tan exigente, es un lujo.

Si buscas un lugar con ambiente auténtico y la promesa de una noche fuera del estándar con el mejor ambiente, originalidad y gran iluminación, ya sabes a dónde apuntar. Haz tu reservación dando clic aquí.