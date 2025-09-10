La Skin Fitness Care Pop Up Store de VT Cosmetics llega a México con lo mejor del K-Beauty

La SKIN FITNESS CARE POP UP STORE de VT Cosmetics llega a la CDMX

¿Estás lista para transformar tu rutina de skincare? El K-Beauty ha ganado terreno en el mundo cosmético gracias a sus resultados y fórmulas. Hoy una de las marcas más populares en el rubro tendrá una nueva parada obligada en la CDMX: la Skin Fitness Care Pop Up Store de VT Cosmetics.

Esta marca coreana, que se volvió viral en TikTok e Instagram gracias a su producto estrella, el Reedle Shot, aterriza en nuestro país con un concepto que promete transformar tu rutina de skincare.

¿Por qué todos hablan de VT Cosmetics?

Fundada en 2010, VT Cosmetics no es una marca más de belleza: es toda una revolución que combina ingredientes naturales con tecnología dermatológica avanzada. Entre sus highlights están:

Cica line con Centella Asiatica : calma, regenera y protege la piel sensible.

: calma, regenera y protege la piel sensible. Reedle Shot de microagujas solubles : potencia la absorción de ingredientes activos para un glow instantáneo.

: potencia la absorción de ingredientes activos para un glow instantáneo. PDRN vegetal: un boost de regeneración celular que deja la piel más firme y radiante.

Por si fuera poco, la marca se ha ganado el corazón de los fans del K-pop gracias a sus colaboraciones con la popular boyband BTS, que la convirtieron en un objeto de culto entre coleccionistas y amantes de la cultura coreana.

VT Cosmetics x BTS edición especial que se volvió de culto entre los fans

Productos imperdibles en la Pop Up Store

La Pop Up Store de VT Cosmetics en México no es solo una tienda, es un parque de diversiones para los skincare lovers. Aquí te dejamos los must-try que no te puedes perder:

Cica Reedle Shot 100

La joya de la corona. Se trata de un tratamiento que funciona como la alternativa accesible al microneedling tradicional, con un sistema patentado de microagujas solubles que logran penetrar los activos en las capas profundas de la piel. Resultado: tono uniforme, textura suave y glow garantizado.

Cica Reedle Shot 100, la alternativa accesible al microneedling

PDRN Essence Serum

El suero que todas las rutinas de belleza estaban esperando. Contiene adenosina (estimula colágeno), ceramidas (fortalecen la barrera cutánea) y niacinamida (ilumina y minimiza poros). En pocas palabras, un verdadero elixir de juventud en frasco.

PDRN Essence Serum, el verdadero elixir de juventud en frasco

Una experiencia Skin Fitness que no querrás perderte

La propuesta no se queda solo en productos: la Skin Fitness Care Pop Up Store busca acercar a los consumidores mexicanos al estilo de vida wellness + beauty que tanto ha enamorado en Asia. Desde asesorías personalizadas hasta la posibilidad de probar texturas y descubrir rutinas completas, este espacio es una cita obligada para quienes quieren llevar su skincare al siguiente nivel.

Así que ya sabes: si eres fan del K-Beauty, te obsesiona el skincare o simplemente quieres entrar al universo de la belleza coreana, podrás surtite de los mejores productos del 20 de septiembre al 5 de octubre en Calle Río Elba 20, Cuauhtémoc, con entrada libre y horario de 11:00 am a 7:30 pm. Consigue texturas innovadoras, empaques de colección y los resultados visibles más virales del momento.