Toy Story 1 vuelve a la Cineteca Nacional: cómo, cuándo y dónde disfrutar el clásico de Pixar en CDMX

Toy Story 1 celebra sus 30 años En la Cineteca Nacional

¿Cuándo fue la última vez que viste al vaquero Woody, al astronauta Buzz y al Sr. Cara de Papa en el cine? Aunque Toy Story 1 se estrenó originalmente en 1996, es una cinta que muchos de nosotros atesoramos e incluso figura como una de nuestras favoritas.

Hoy, su reestreno ya es una realidad en México, y como parte de la celebración de sus 30 años de revolución en la animación por computadora, conexión emocional y risas garantizadas llegará a la Cineteca Nacional.

Tres sedes, una experiencia

La película se proyectará en las siguientes sedes de la Cineteca Nacional CDMX a partir del 12 de septiembre:

Cineteca Chapultepec

Cineteca Xoco

Cineteca del Centro Nacional de las Artes (Cenart)

Boletos, precios y horarios: todo lo que debes saber

Precio de boletos y descuentos

Público general: $70 MXN

Estudiantes, adultos mayores, menores de 25 años y, los martes y miércoles (en taquilla): $50 MXN

¿Cuándo funciona y en qué horarios?

Podrás disfrutar de la proyección desde el 12 de septiembre

Las funciones variarán según la sede. Al ser una película familiar, se espera que haya horarios matutinos

Consulta la cartelera en la página oficial de la Cineteca para confirmar sala, horarios y disponibilidad

La magia detrás del reestreno: ¿por qué verla otra vez?

Toy Story fue la primera película completamente animada por computadora , lo que la convirtió en un hito técnico y narrativo.

fue la , lo que la convirtió en un hito técnico y narrativo. Fue nominada al Oscar a Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original y recibió reconocimiento especial por innovación técnica.

y recibió reconocimiento especial por innovación técnica. Verla en pantalla grande permite revivir la nostalgia, compartir risas con viejos fanáticos y enamorar a nuevas generaciones.

Consejos para disfrutarla al máximo

Llega con anticipación, sobre todo si planeas verla en funciones matutinas.

Si puedes, ve entre semana: los descuentos aplican los martes y miércoles.

Revisa si hay funciones especiales con doblaje o subtítulos, dependiendo de tus preferencias.

Lleva a alguien con quien compartas la emoción: la experiencia se disfruta más acompañado.

Este reestreno de Toy Story 1 en la Cineteca Nacional es una invitación imperdible a reconectarte con los clásicos infantiles, a reír, emocionarte y recordar por qué Pixar cambió para siempre la forma de contar historias. No dejes pasar esta oportunidad: Woody y Buzz están listos para volver al cine, y tú necesitas estar ahí.