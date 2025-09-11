Toy Story 1 vuelve a la Cineteca Nacional: cómo, cuándo y dónde disfrutar el clásico de Pixar en CDMX

¿Cuándo fue la última vez que viste al vaquero Woody, al astronauta Buzz y al Sr. Cara de Papa en el cine? Aunque Toy Story 1 se estrenó originalmente en 1996, es una cinta que muchos de nosotros atesoramos e incluso figura como una de nuestras favoritas.
Hoy, su reestreno ya es una realidad en México, y como parte de la celebración de sus 30 años de revolución en la animación por computadora, conexión emocional y risas garantizadas llegará a la Cineteca Nacional.
Tres sedes, una experiencia
La película se proyectará en las siguientes sedes de la Cineteca Nacional CDMX a partir del 12 de septiembre:
- Cineteca Chapultepec
- Cineteca Xoco
- Cineteca del Centro Nacional de las Artes (Cenart)
Boletos, precios y horarios: todo lo que debes saber
Precio de boletos y descuentos
- Público general: $70 MXN
- Estudiantes, adultos mayores, menores de 25 años y, los martes y miércoles (en taquilla): $50 MXN
¿Cuándo funciona y en qué horarios?
- Podrás disfrutar de la proyección desde el 12 de septiembre
- Las funciones variarán según la sede. Al ser una película familiar, se espera que haya horarios matutinos
- Consulta la cartelera en la página oficial de la Cineteca para confirmar sala, horarios y disponibilidad
La magia detrás del reestreno: ¿por qué verla otra vez?
- Toy Story fue la primera película completamente animada por computadora, lo que la convirtió en un hito técnico y narrativo.
- Fue nominada al Oscar a Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original y recibió reconocimiento especial por innovación técnica.
- Verla en pantalla grande permite revivir la nostalgia, compartir risas con viejos fanáticos y enamorar a nuevas generaciones.
Consejos para disfrutarla al máximo
- Llega con anticipación, sobre todo si planeas verla en funciones matutinas.
- Si puedes, ve entre semana: los descuentos aplican los martes y miércoles.
- Revisa si hay funciones especiales con doblaje o subtítulos, dependiendo de tus preferencias.
- Lleva a alguien con quien compartas la emoción: la experiencia se disfruta más acompañado.
Este reestreno de Toy Story 1 en la Cineteca Nacional es una invitación imperdible a reconectarte con los clásicos infantiles, a reír, emocionarte y recordar por qué Pixar cambió para siempre la forma de contar historias. No dejes pasar esta oportunidad: Woody y Buzz están listos para volver al cine, y tú necesitas estar ahí.