La Cineteca Nacional reestrena Toy Story 1 en sus tres sedes: conoce los precios, horarios y todo lo necesario para que revivas la magia de Woody y Buzz Lightyear en la pantalla grande

Toy Story 1 vuelve a la Cineteca Nacional: cómo, cuándo y dónde disfrutar el clásico de Pixar en CDMX

Por Areli Méndez C.
Toy Story 1 celebra sus 30 años En la Cineteca Nacional

¿Cuándo fue la última vez que viste al vaquero Woody, al astronauta Buzz y al Sr. Cara de Papa en el cine? Aunque Toy Story 1 se estrenó originalmente en 1996, es una cinta que muchos de nosotros atesoramos e incluso figura como una de nuestras favoritas.

Hoy, su reestreno ya es una realidad en México, y como parte de la celebración de sus 30 años de revolución en la animación por computadora, conexión emocional y risas garantizadas llegará a la Cineteca Nacional.

Tres sedes, una experiencia

La película se proyectará en las siguientes sedes de la Cineteca Nacional CDMX a partir del 12 de septiembre:

  • Cineteca Chapultepec
  • Cineteca Xoco
  • Cineteca del Centro Nacional de las Artes (Cenart)

Boletos, precios y horarios: todo lo que debes saber

Precio de boletos y descuentos

  • Público general: $70 MXN
  • Estudiantes, adultos mayores, menores de 25 años y, los martes y miércoles (en taquilla): $50 MXN

¿Cuándo funciona y en qué horarios?

  • Podrás disfrutar de la proyección desde el 12 de septiembre
  • Las funciones variarán según la sede. Al ser una película familiar, se espera que haya horarios matutinos
  • Consulta la cartelera en la página oficial de la Cineteca para confirmar sala, horarios y disponibilidad

La magia detrás del reestreno: ¿por qué verla otra vez?

  • Toy Story fue la primera película completamente animada por computadora, lo que la convirtió en un hito técnico y narrativo.
  • Fue nominada al Oscar a Mejor Guion Original, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Canción Original y recibió reconocimiento especial por innovación técnica.
  • Verla en pantalla grande permite revivir la nostalgia, compartir risas con viejos fanáticos y enamorar a nuevas generaciones.

Consejos para disfrutarla al máximo

  • Llega con anticipación, sobre todo si planeas verla en funciones matutinas.
  • Si puedes, ve entre semana: los descuentos aplican los martes y miércoles.
  • Revisa si hay funciones especiales con doblaje o subtítulos, dependiendo de tus preferencias.
  • Lleva a alguien con quien compartas la emoción: la experiencia se disfruta más acompañado.

Este reestreno de Toy Story 1 en la Cineteca Nacional es una invitación imperdible a reconectarte con los clásicos infantiles, a reír, emocionarte y recordar por qué Pixar cambió para siempre la forma de contar historias. No dejes pasar esta oportunidad: Woody y Buzz están listos para volver al cine, y tú necesitas estar ahí.