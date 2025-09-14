Banco Azteca se suma a Mundo Mezcal para preservar tradiciones y apoyar comunidades

Mundo Mezcal en el Frontón México Foto: Cortesía

— Mundo Mezcal | Festival del Agave, Tierra y Sazón —el encuentro más importante a nivel global en torno al agave y sus destilados— anunció la incorporación de Banco Azteca como Presentador Oficial de su primera edición, que se celebrará el 1 y 2 de noviembre de 2025 en Jardines de Campo Marte, Ciudad de México.

Con esta alianza, Banco Azteca se suma a la misión del festival de impulsar a los productores artesanales de mezcal y promover la sostenibilidad de la cadena del agave, brindando visibilidad a las comunidades productoras y fortaleciendo su papel como motor cultural y económico del país.

Para Banco Azteca, potenciar la visibilidad de pequeños y grandes productores artesanales de mezcal forma parte de sus continuos esfuerzos por acercar la cultura y las tradiciones mexicanas para todos y de potenciar su visibilidad en México y el mundo.

“En Banco Azteca creemos que la cultura y las tradiciones de México son un motor invaluable de identidad y desarrollo. Por eso, nos llena de orgullo impulsar iniciativas como Mundo Mezcal, que celebran el talento de nuestros artesanos mezcaleros y ponen en alto el legado de nuestro país. Con este patrocinio, refrendamos nuestro compromiso de apoyar a quienes, con su trabajo y pasión, mantienen vivas nuestras raíces y contribuyen al crecimiento de las comunidades,” comentó José Manuel Azpiroz, director de Comunicación de Grupo Elektra.

Mundo Mezcal reunirá a productores, expertos, chefs, mixólogos, académicos y consumidores en una experiencia integral que celebra la tradición, la innovación y la diversidad del agave. El festival se concibe como un espacio de intercambio cultural y comercial, que pone en primer plano el valor de las comunidades productoras y la riqueza de un sector que hoy vive un momento histórico de expansión.

Ese espíritu se refleja en la voz de sus protagonistas. Como lo expresa Flor de María Velázquez Mijangos, dueña del Mezcal Yuu Baal y presidenta de la Asociación de Maguey y Mezcal Artesanal: “No heredé un nombre en el mezcal, lo construí entre hornos, tierra y sacrificio. Hoy, mi historia es la prueba de que el mezcal también se escribe con nombre de mujer. Porque en este mundo de hombres, aprendí a destilar respeto.” Historias como la suya reflejan la resiliencia y el compromiso de las comunidades mezcaleras, y dan sentido al propósito de Mundo Mezcal.

En la última década, la producción de mezcal en México se multiplicó más de once veces, y alcanzó cerca de 12 millones de litros en 2024, con un creciente reconocimiento en mercados internacionales como Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. En este contexto, el festival se posiciona como un escaparate único para visibilizar la calidad de los productores locales, fomentar la innovación en destilados y consolidar al agave como símbolo de identidad cultural y motor de desarrollo económico.

Para Banco Azteca, ser Presentador Oficial de Mundo Mezcal significa acompañar a un sector con enorme potencial y raíces mexicanas. La institución financiera ha demostrado un compromiso constante con la inclusión financiera, el apoyo al emprendimiento y el fortalecimiento de comunidades, lo cual se refleja en esta alianza estratégica.

Como parte del anuncio de la alianza, el pasado 26 de agosto, se realizó un evento en el Lobby Malinche del Frontón México, recinto que forma parte de un proyecto cultural donde también se presenta Malinche, el musical, una obra original de Nacho Cano presentada por Banco Azteca.

En esta experiencia se ofrecieron cócteles, gastronomía y cultura en torno a la bebida, con la participación de Esteban González, “El Charro Mexicano” y más de veinte marcas de mezcales y destilados artesanales que estarán presentes en la edición de noviembre, como: Almas Benditas, Almas y Demonios, Bendito Hábito, Casa Xamu, Doña Perla, Gusano Rojo, Kuxtal, Margaluz, Pechotierra, Pólvora, Sabrá Dios, Tameme, Tonina, Umara, Vámonos Perros, entre otras.

Mundo Mezcal se prepara para consolidarse como el punto de encuentro más relevante del agave y sus destilados: un espacio donde tradición y modernidad convergen para proyectar al mezcal y a sus comunidades hacia nuevas oportunidades en México y en el mundo.