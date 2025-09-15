Festival Quetzalcóatl: Música Medicina y Raíces Ancestrales en el Corazón de la Ciudad

El próximo domingo 21 de septiembre, el legendario Foro Alicia se convertirá en un templo vivo de sanación, arte y espiritualidad con la llegada del Festival Quetzalcóatl, una ceremonia colectiva que reunirá a más de 400 personas en torno al fuego, el canto y la música medicina.
Concebido como una experiencia inmersiva en sintonía con el Dia Internacional de la Paz, este festival trasciende el formato tradicional para convertirse en un círculo humano ceremonial, donde cada nota y cada palabra serán ofrecidas como rezos colectivos. El objetivo; honrar nuestras raíces ancestrales, fortalecer la unión de la tribu y abrir espacios de conexión profunda a través del arte.
Cinco Portales Ceremoniales, Un Solo Corazón de Fuego
Durante seis horas de música y ritual, el público atravesará cinco portales sagrados, cada uno representando un elemento esencial:
- Fuego
- Agua
- Tierra
- Viento
- Universo
Cada portal será guiado por artistas visionarios que han convertido la música en medicina para el alma, culminando en un corazón colectivo que vibrará en el recinto.
Cartel Artístico: Raíces, Diversidad y Espíritu
El festival contará con la participación de músicos de México y Latinoamérica que fusionan tradición, espiritualidad y sonido contemporáneo:
|Artista
|Elemento / Rol
|Estilo y Origen
|Alehli
|Apertura
|Cantos ceremoniales con raíces mexicanas e irlandesas
|Hombre Medicina
|Fuego
|Sonoridad ancestral con guitarras, charango y tambores
|Paloma del Cerro
|Agua y Tierra
|Folclor argentino fusionado con electrónica
|Río Vasudeva
|Viento
|Mantras y cantos de conciencia elevada
|Amadeo Dalus
|Corazón del Cielo y Tierra
|Repertorio espiritual; parte de lo recaudado apoyará su primer disco
|Legend Medicina Sónica
|Clausura – Corazón
|Trío afroindígena-electrónico de alta vibración
Accesibilidad con Propósito
A diferencia de ceremonias privadas de alto costo, el Festival Quetzalcóatl apuesta por la inclusión y accesibilidad, permitiendo que más personas vivan esta experiencia transformadora. Parte de lo recaudado será destinado a la grabación del primer álbum de Amadeo Dalus, como gesto de apoyo comunitario.
Foro Alicia: De Ícono Cultural a Templo Ceremonial
Reconocido por su historia de resistencia artística, el Foro Alicia se transformará en un espacio ceremonial con altares, iluminación simbólica y guardianes de rumbo, creando una atmósfera única para conectar con lo sagrado a través del arte.
Festival en Cifras
- 📅 Fecha: Domingo 21 de septiembre, 2025
- 🕒 Horario: 14:00 a 20:00 horas (apertura de puertas 14:00 h)
- 📍 Lugar: Foro Alicia, Ciudad de México
- 👥 Asistencia esperada: +400 personas
- 🎟️ Entradas: Desde $550 pesos en www.bixkan.com
- 🎤 Organiza: Bixkan Música