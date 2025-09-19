Cómo proteger y cuidar a tus mascotas ante un sismo

Si algo sabe México muy bien, es que los sismos no avisan. Y cuando llega el Simulacro Nacional 2025, la alarma suena para todos… sí, para nosotros, pero también para nuestros compañeros peludos. Este artículo te explica, de forma clara y divertida, cómo hacer que tus mascotas estén listas, seguras y tranquilas.

¿Por qué es importante incluir a tus mascotas en un simulacro?

Los perros, gatos y otros animales perciben las emociones de su entorno: si tú estás nervioso o reaccionas con prisa, ellos lo sienten y se alteran mucho más.

En un simulacro, pruebas qué funciona y qué no: desde su salida, transporte, lugar seguro hasta la calma después del evento.

Tener un plan evita improvisaciones que, en casos reales, pueden costar tiempo, salud o hasta la vida de tu mascota.

Simulacro Nacional 2025: Cómo proteger a tus mascotas en caso de sismo sin perder la calma (Valerii Honcharuk)

Qué debes preparar antes de un simulacro y de un sismo real

Identificación: collar con placa, datos actualizados. Si se asusta y huye, o tiene reacción distinta, será más fácil encontrarlo.

collar con placa, datos actualizados. Si se asusta y huye, o tiene reacción distinta, será más fácil encontrarlo. Carnet de vacunación, medicamentos: Hay enfermedades que pueden complicarse; si está en tratamiento, suspender medicamentos no es opción.

Hay enfermedades que pueden complicarse; si está en tratamiento, suspender medicamentos no es opción. Kit de emergencia para mascotas : Incluye agua, alimento, antipulgas, juguete que le guste, caja transportadora (especialmente para gatos).

Incluye agua, alimento, antipulgas, juguete que le guste, caja transportadora (especialmente para gatos). Cinta o correa lista : Tenerla al alcance reduce el caos al salir.

Tenerla al alcance reduce el caos al salir. Refugios seguros: Verifica cuáles refugios o espacios de emergencia aceptan animales, en tu zona.

Durante el simulacro / el sismo: actúa con calma

Cuando suene la alerta sísmica , tú debes mantener la calma. Tus mascotas sentirán tu energía, así que respirar profundo ayuda (y mucho).

, tú debes mantener la calma. Tus mascotas sentirán tu energía, así que respirar profundo ayuda (y mucho). Evita movimientos bruscos: hablarles bajito, guiarlos con calma hacia su transportadora o contigo.

Para gatos , las cajas transportadoras son fundamentales: ahí se sienten más seguros, menos expuestos al caos.

, las cajas transportadoras son fundamentales: ahí se sienten más seguros, menos expuestos al caos. Si tu mascota ya estuvo en simulacros antes, eso ayuda a que no reaccione con tanto estrés.

Después del simulacro: revisar, reconfortar y ajustar

Revisa si hubo daños físicos (cortes, abrasiones) o signos de estrés: temblores, orinarse, esconderse mucho.

Usa productos calmantes si es necesario: feromonas, difusores, juguetes que le gustan… algo que lo tranquilice.

Refuerza lo que funcionó en tu plan de emergencia, y ajusta lo que falló: tal vez la identificación no estaba legible, o faltó agua suficiente.

Incluir a tus mascotas en el Simulacro Nacional 2025 no es solo un acto de responsabilidad, es una declaración de amor. Prepararte con calma, tener lo necesario y conocer cómo reaccionan tus peludos hará una gran diferencia si un sismo es real. Recuerda: ellos también sienten, ellos también cuentan.